Смертельное ДТП под Киевом: у погибшей нашли удостоверение журналистки

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник на автодороге Киев-Одесса недалеко от поселка Гребенка автомобиль Mazda по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mercedes.

Фото со страницы Нацполиции Киева в Facebook ДТП, в котором погибла журналистка на трассе Киев-Чоп

В ДТП погибла 29-летняя киевлянка, у которой обнаружили журналистское удостоверение одного из украинских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия до приезда скорой. При себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительное до конца 2016 года", — говорится в сообщении.

Водитель внедорожника отказался от медицинской помощи, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены соответствующие экспертизы.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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