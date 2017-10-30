Железнодорожная евроколея в Украине: быть или не реально?

РИА Новости Украина

Украинские власти заявили о намерении построить между Одессой и Киевом железную дорогу с евроколеёй. Глава инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что еще одним из важнейших направлений станет ж/д Киев — Варшава.

Основная цель проекта — объединить железнодорожные коридоры Европы и Украины, но у украинской евроколеи есть еще и "старший брат" — проект Rail Baltica, существующий уже второй десяток лет и до сих пор не реализованный. Проблема с ним одна – неокупаемость (для пассажирского трафика слишком мало пассажиров), тупиковость и геополитические риски.

По этому поводу представитель кафедры общественных наук и безопасности Природно-гуманитарного института, г. Седльце Цезарь Калита (Сezary Kalita) высказал свое мнение Sputnik.

Министр инфраструктуры Украины Омелян сообщил о планах строительства между Одессой и Киевом, а далее на всей территории страны железнодорожных линий с европейской шириной колеи. Как Вы оцениваете такие планы?

— С экономической точки зрения эта идея, мягко говоря, не очень убедительна, поскольку перестройка структуры обойдется очень дорого. Это только кажется, что мы уменьшим ширину путей, используем существующие линии, но по опыту я знаю, как, например, в Польше модернизируются железнодорожные линии. Я живу как раз у линий, соединяющих Москву, Варшаву и Берлин. Работы ведутся, на самом деле, уже годы. Больших успехов нет, а затраты огромны. Конечно, можно показать, что вот, мы теперь более интегрированы с Западом, т.е. принимаем западные стандарты. Но затраты настолько велики, что символическая выгода того не стоит. Именно поэтому я очень осторожен в данном вопросе. Давайте не будем смешивать экономику и политику. Это не до конца обдуманная и точно не просчитанная как следует инвестиция.

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Согласно самым скромным подсчетам, на один километр железнодорожного полотна инвестор может затратить от 2,5 до 3 млрд. долларов. Это означает, что на замену всей украинской железнодорожной сети понадобится около 50 млрд. долларов, что для сегодняшней Украины сумма космическая.

— Конечно. Я это постоянно вижу на практике, но и экономисты однозначно заявляют, что модернизация очень дорого обходится, хотя с первого взгляда это кажется относительно легким заданием. На это влияет много факторов. Аналогичная ситуация и с польской инициативой по перекопке Балтийской Косы и соединения Эльблонга с морем. Мы сэкономим порядка 50 морских миль и даже что-то выиграем на этом. Правда, как сказал один разумный человек из Гданьского Университета, инициатива окупится лет так через 400-500.

Поэтому экономических предпосылок для проекта нет никаких. Не смысла все менять только потому, что у кого-то возникла чудесная идея – нам пора интегрироваться.

— Ну не знаю, возможно ли это. В строительстве железных дорог французы специалисты, это правда. Кто-кто, а французы это умеют. Конечно, можно тешить себя мыслью, что присутствие французского инвестора на территории – это кое-что значит, но в экономике нет сантиментов. В экономике есть интерес. А это не интерес. Это как Трамп говорил, что стену на границе с Мексикой построят сами мексиканцы. Что-то не видно, чтобы они горели желанием строить эту стену. Поэтому и информацию о таинственном французском инвесторе надо воспринимать с осторожностью. Все это весьма маловероятно.