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    Глава ДНР заявил о восстановлении железной дороги почти на 80%

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    Отдельные части железной дороги в Донбассе либо пересекают линию соприкосновения, либо проходят вдоль нее. Ранее профильные министерства и ведомства самопровозглашенной ДНР сообщали о многочисленных повреждениях железнодорожного полотна из-за боевых действий.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Поврежденное из-за боевых действий в самопровозглашенной Донецкой народной республике железнодорожное полотно восстановили практически на 80%, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.

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    Отдельные части железной дороги в Донбассе либо пересекают линию соприкосновения, либо проходят вдоль нее. Ранее профильные министерства и ведомства самопровозглашенной ДНР сообщали о многочисленных повреждениях железнодорожного полотна из-за боевых действий.

    "Практически на 80% восстановлено железнодорожное полотно. Есть некоторые моменты, когда участки дороги не восстановлены. Это связано с близостью фронта и с большими разрушениями", — сказал в пятницу журналистам Захарченко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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