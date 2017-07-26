На слуху. Война атошников в Днепре

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Есть поговорка, что после драки кулаками не машут, но это не для наших граждан. Наоборот, часть населения инцидент со стрельбой не по кому-нибудь, а по ветеранам АТО, возбудил и они требуют продолжения, а точнее – отмщения и крови. И, судя по всему, стрельба в Днепре, а то и взрывы будут еще раздаваться. А все из-за двух бизнесменов, которые не смогли договориться полюбовно.

Атошники грозят разборками

Ветеран АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков. В результате спецоперации силовиков должны быть задержаны все участники бандгруппировки, включая "паханов", всем должны "впаять" серьезные сроки.

И второй вариант, когда атошники разнесут "осиное гнездо" и уничтожат "братву" из всего что законно и незаконно.

"Е…ат на поражение! Жгут офисы, гонят сс***ми тряпками сочувствующих, стригут налысо их подруг, уничтожают имущество, выгоняют за границу их детей и родственников. При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за АТОшников! Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно", — пишет ветеран АТО.

Он лично готов участвовать в мероприятиях, которые относят ко второму варианту. Так как, по его мнению, Украина этого от бойцов АТО и ждет.

Поразительно то, что никто из ветеранов АТО не высказал ничего адвокату Эдмонду Саакяну, который не только привел на разборки своего брата своих однополчан, но еще и подставил их под пули. Ведь два атошника погибли из-за бизнес-конфликта старшего брата адвоката Саакяна с бизнесменом Шолом Нахшоном из-за 119 тысяч долларов, которые Саакян старший задолжал своему бизнес-партнеру.

Армяно-еврейский конфликт: Саакян…

Уроженец Грузии 51-летний Эдмонд Саакян приехал в Украину 33 года назад. Семья пустила корни в Днепропетровске. Как адвокату, известность ему принесло дело сына экс-прокурора Жовтневого района Дмитрия Рудя, сбившего насмерть трех женщин в 2010 на набережной, в котором он представлял потерпевших. И добившись полной компенсации материального и морального ущерба от семьи обвиняемого в наезде, судебным процессом был удовлетворен.

С 2008 года адвокат с братом протестовали против постройке дома в бабушкинской районе Днепропетровска. По адресу улица Рыбинская, 15 "АО "Юникон" на собственном земельном участке долны были строить дом. Но как только вырыли котлован, инициативная группа – Эдуард Саакян, Александра Кротова, Ирина Кокина, Татьяна Палагина и Владимир Рябов – начали выдвигать ультимативные требования компании застройщику и в судебном порядке запретили строительство, при том, что жители района не были против строительства. К слову, горожане из тех, кто хорошо знает братьев Саакян заверяют, что они отнюдь не бедные люди.

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

"Эдуард Саакян с 2010 года занимается строительством. Путем шантажа убирает конкурентов на рынке строительства Днепра. И брат адвокат ему во всем помогает", — рассказывают днепропетровцы.

Что интересно, Эдмонд Саакян никогда не позиционировал себя патриотом Украины, Майданное движение не поддерживал, но когда началось противостояние на Востоке, пошел добровольцем в 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области "Днепр", который спонсировался Игорем Коломойским.

"В нашем батальоне большинство добровольцев, из них очень много богатых людей, бизнесменов, даже владелец завода", — признался адвокат местным журналистам.

Супруга Эдмонда Саакяна Светлана опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой ее муж позирует на фоне отрубленной руки, прикрученной к запасному колесу. Фото подписано так: "Вот он, с лапкой "ополченца", на счастье) как американские инструкторы учили)". После скандала, который вызвало фото, Эдмонд уверял, что это был муляж руки. Впрочем, о скандале вскоре забыли.

Но после возвращения из АТО адвокат похвастался фотографиями с нардепами Дмитрием Ярошом и Юрием Березой. Также поговаривают, что адвокат хорошо знаком с Геннадием Корбаном.

…и Нахшон

А вот о бизнесмене Шаломе Нахшоне известно мало. Он является членом Попечительного Совета Днепропетровской еврейской общины, вместе с Игорем Коломойским, Геннадием Корбаном, Юрием Константиновским. Много лет поддерживает возрождение еврейской жизни в Днепропетровске. Он упоминается как продюсер хора мальчиков при синагоге "Пирхей Украина".

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

Но так как в бойцовском клубе Шалом Нахшон не состоял, он якобы пригласил его поддержать ОПГ Кахи, о чем сообщил нардеп из Днепра Андрей Денисенко. Но о каком именно Кахе идет речь, а эта кличка довольна распространена в криминальном мире, история пока умалчивает. При том, что и без Кахи в Днепре достаточно интересное сообщество "пиковых".

Впрочем, кто кому Рабинович, будут выяснять правоохранители. Ведь надо установить, в чьих руках было оружие, откуда оно и кто был зачинщиком инцидента. А в данном случае информирует прессу только одна пострадавшая сторона.