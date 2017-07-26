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    Аналитика и комментарии

    На слуху. Война атошников в Днепре

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (390)

    (обновлено: )14920
    Финансовый вопрос, вышедший за деловые рамки, привел к перестрелке и гибели людей в Днепре. При этом основные действующие лица, зачинщики спора, не пострадали, но спровоцировали бурю.
    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Есть поговорка, что после драки кулаками не машут, но это не для наших граждан. Наоборот, часть населения инцидент со стрельбой не по кому-нибудь, а по ветеранам АТО, возбудил и они требуют продолжения, а точнее – отмщения и крови. И, судя по всему, стрельба в Днепре, а то и взрывы будут еще раздаваться. А все из-за двух бизнесменов, которые не смогли договориться полюбовно.

    Атошники грозят разборками

    Ветеран АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков. В результате спецоперации силовиков должны быть задержаны все участники бандгруппировки, включая "паханов", всем должны "впаять" серьезные сроки.

    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Facebook Вячеслава Поездника
    ОПГ и разборки в Днепре – не первые и не последние

    И второй вариант, когда атошники разнесут "осиное гнездо" и уничтожат  "братву" из всего что законно и незаконно.

    "Е…ат на поражение! Жгут офисы, гонят сс***ми тряпками сочувствующих, стригут налысо их подруг, уничтожают имущество, выгоняют за границу их детей и родственников. При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за АТОшников! Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно", — пишет ветеран АТО.

    Он лично готов участвовать в мероприятиях, которые относят ко второму варианту. Так как, по его мнению, Украина этого от бойцов АТО и ждет.

    Поразительно то, что никто из ветеранов АТО не высказал ничего адвокату Эдмонду Саакяну, который не только привел на разборки своего брата своих однополчан, но еще и подставил их под пули. Ведь два атошника погибли из-за бизнес-конфликта старшего брата адвоката Саакяна с бизнесменом Шолом Нахшоном из-за 119 тысяч долларов, которые Саакян старший задолжал своему бизнес-партнеру.

    Армяно-еврейский конфликт: Саакян…

    Уроженец Грузии 51-летний Эдмонд Саакян приехал в Украину 33 года назад. Семья пустила корни в Днепропетровске. Как адвокату, известность ему принесло дело сына экс-прокурора Жовтневого района Дмитрия Рудя, сбившего насмерть трех женщин в 2010 на набережной, в котором он представлял потерпевших. И добившись полной компенсации материального и морального ущерба от семьи обвиняемого в наезде, судебным процессом был удовлетворен.

    С 2008 года адвокат с братом протестовали против постройке дома в бабушкинской районе Днепропетровска. По адресу улица Рыбинская, 15 "АО "Юникон"  на собственном земельном участке долны были строить дом. Но как только вырыли котлован, инициативная группа – Эдуард Саакян, Александра Кротова, Ирина Кокина, Татьяна Палагина и Владимир Рябов – начали выдвигать ультимативные требования компании застройщику и в судебном порядке запретили строительство, при том, что жители района не были против строительства. К слову, горожане из тех, кто хорошо знает братьев Саакян заверяют, что они отнюдь не бедные люди.

    censor.net.ua
    Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

    "Эдуард Саакян с 2010 года занимается строительством. Путем шантажа убирает конкурентов на рынке строительства Днепра. И брат адвокат ему во всем помогает", — рассказывают днепропетровцы.

    Что интересно, Эдмонд Саакян никогда не позиционировал себя патриотом Украины, Майданное движение не поддерживал, но когда началось противостояние на Востоке, пошел добровольцем в 20-й батальон территориальной обороны Днепропетровской области "Днепр", который спонсировался Игорем Коломойским.

    "В нашем батальоне большинство добровольцев, из них очень много богатых людей, бизнесменов, даже владелец завода", — признался адвокат местным журналистам.

    Супруга Эдмонда Саакяна Светлана опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой ее муж позирует на фоне отрубленной руки, прикрученной к запасному колесу. Фото подписано так: "Вот он, с лапкой "ополченца", на счастье) как американские инструкторы учили)". После скандала, который вызвало фото, Эдмонд уверял, что это был муляж руки. Впрочем, о скандале вскоре забыли.

    Но после возвращения из АТО адвокат похвастался фотографиями с нардепами Дмитрием Ярошом и Юрием Березой. Также поговаривают, что адвокат хорошо знаком с Геннадием Корбаном.

    …и Нахшон

    А вот о бизнесмене Шаломе Нахшоне известно мало. Он является членом Попечительного Совета Днепропетровской еврейской общины, вместе с Игорем Коломойским, Геннадием Корбаном, Юрием Константиновским. Много лет поддерживает возрождение еврейской жизни в Днепропетровске. Он упоминается как продюсер хора мальчиков при синагоге "Пирхей Украина".

    censor.net.ua
    Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

    Но так как в бойцовском клубе Шалом Нахшон не состоял, он якобы пригласил его поддержать ОПГ Кахи, о чем сообщил нардеп из Днепра Андрей Денисенко. Но о каком именно Кахе идет речь, а эта кличка довольна распространена в криминальном мире, история пока умалчивает. При том, что и без Кахи в Днепре достаточно интересное сообщество "пиковых".

    Впрочем, кто кому Рабинович, будут выяснять правоохранители. Ведь надо установить, в чьих руках было оружие, откуда оно и кто был зачинщиком инцидента. А в данном случае информирует прессу только одна пострадавшая сторона.

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    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
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