ОПГ и разборки в Днепре – не первые и не последние

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Отголоски стрельбы в центре города еще долго будут напоминать о себе. И как не крути, но уж больно они напоминают разборки в стиле 90-х, когда в Днепре все вопросы решали также – с оружием. Сотни конкурентов были убиты, а порядка нет по сей день.

Разборки со стрельбой

По словам пострадавшего в перестрелке в понедельник, 24 июля, в центре Днепра адвоката Эдмонда Саакяна, нападавших было около 15 человек, они стреляли из автоматов и гладкоствольного оружия. Эдмонд выпустил в них 10 пуль, задел нескольких бандитов, сам получил 5 ранений в ногу и живот.

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Эдмонд Саакян рассказывает, что конфликт возник из-за финансовых вопросов, связанных со строительным бизнесом его брата. Наехали на старшего брата, угрожали его семье. Требовали деньги, которые он якобы был им должен.

"Там конфликт чисто строительный. Сначала приходили домой какие-то люди. Брата не было дома. Напугали мать. Затем ночью пришел какой-то в куртке, накинут на голову капюшон, — вылил банка крови на забор брату и поставил похоронный венок", — рассказал он журналистам.

056.ua Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017

По словам Саакяна, об этом случае его брат заявил в полицию, но за 10 дней никакой реакции не было.

"И когда они назначили встречу, я подумал, что раз уж такие дела, кровь, венки и все остальное, то надо поддержать брата — пойти и посмотреть, что там за ситуация… У одного "бойца" сразу заметил под курткой автомат. Я громко сказал брату, что не хочу в этом участвовать, сделал вид, что испугался. Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться", — рассказал местным корреспондентам раненый Саакян.

Как признался адвокат, они не думали, что они настолько обнаглеют, что устроят стрельбу практически в самом центре города.

"Можно сказать, что карабин спас мне жизнь. Если бы у наших ребят тоже было оружие, они бы не погибли", – подытожил Саакян.

Бандиты Днепра

Строительные, земельные скандалы не новость, но то, что они могут перерасти в перестрелку – это за гранью понимания. Но все произошедшее уже было несколько десятков лет назад.

Утром 13 октября 1999 года жительница 6-го этажа одного из многоквартирных домов Днепропетровска вышла из квартиры и упала в обморок от увиденного – на лестничной площадке перед дверью соседки Павлины лежали три отрубленные мужские головы. А рядом красным была сделана надпись: "Мамант, следущая твоей Мавлин. P.S. Павлин!".

Многие зарубежные газеты поместили на своих страницах фотографии отрубленных голов, называя Днепропетровск "Украинским Чикаго". Сотрудники УБОП приложили немало усилий, но нашли, кто это сделал и зачем. По оперативной информации причастным к данному преступлению был некий Александр Куркай по кличке "Господа!" (он все беседы начинал с обращения: "Господа!". Прим. ред.), сколотивший в начале 90-х бригаду из "качков" и обложивший данью коммерческие киоски в городе.

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

Он серьезно поссорился с еще одним лидером ОПГ "Мамонтом" (Вячеслав Мамченко) и дважды покушался на него, но ему удавалось выживать. Не сумев расправиться с "Мамонтом" физически, он решил запугать его и накануне дня рождения его жены Павлины, подбросил ей подарок в виде человеческих голов. Его подручные избили трех бомжей и еще живым отрезали головы. За это Куркай и еще один из его палачей получили пожизненный срок.

Немало в городе почудили и другие члены ОПГ. До сих пор все помнят "подвиги" уважаемого гражданина Днепропетровска Налекрешвили Александра Владимировича, кличка "Нарик", родившегося 9 июня 1972 года в Грузии. Имеющего за плечами 8 классов образования и коммерческую хватку.

Расцвет рэкетирской деятельности ОПГ "Нарика" пришелся на начало-середину 90-х. Мошенничество, захват фирм, рэкет бизнесменов, отъем прибылей у предпринимателей, обычный род занятий подобной публики. Ему удалось выжить и не вступить в конфликт со старейшиной криминального мира Днепропетровска "Матросом", он же Александр Мильченко, который расчищал дорогу убивая неугодных ему лидеров ОПГ. Киллер нанятый "Матросом" расстрелял из автомата "Нарика", но его прикрыл собой охранник.

А "Нарика" подозревают в организации убийства в донецком аэропорту депутата Евгения Щербаня по заказу Павла Лазаренко.

С приветом из 90-х!

С 2000 по 2001 годы начальник управления МВД Украины в Днепропетровской области Геннадий Москаль выгнал из региона большую часть руководителей ОПГ. Но с 2007 года бандиты стали возвращаться в город из изгнания. Снова всплыли давно забытые клички — "Мамонт", "Нарик", "Сводик", "Мазепа" и т.п. И тут же в городе стали происходить убийства. К примеру, был убит директор Днепропетровского центрального рынка "Озерка" Воробьев В. А. (ближайший соратник криминального авторитета Максима Курочкина, "Макса Бешеного").

К слову, ОПГ в Днепропетровске неплохо себя чувствуют и по сей день. Глава СБУ Василий Грицак в ноябре 2015 года заявил, что в организованную преступную группировку Геннадия Корбана входили руководитель "Фонда обороны страны" Павел Хазан, помощник нардепа, а ныне мера Бориса Филатова Михаил Кошляк и уголовные авторитеты Александр Налекрешвили ("Нарик") и Сергей Олейник ("Умка").

"Для чего был нужен этот фонд лидерам ОПГ, в которую входили на тот момент Геннадий Олегович (Корбан) вместе с "Хазаном", Кошляком, Налекрешвили — уголовное прозвище "Нарик", Олийнык — вор в законе, так называемый "Умка". Эта ОПГ специализировалась на похищении людей. По материалам производств, по команде руководителей так называемые частные охранники Кошляка, вооруженные автоматами, совершали похищения и давление оказывали на этих людей", — сказал Грицак на брифинге после ареста в Днепропетровске правой руки олигарха Игоря Коломойского и лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана.

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

Ну и сегодня по количеству ОПГ городе не отстает от столице. Если в Киеве за пол года накрыли 9-ть группировок, то в Днепре 8-мь. А сколько продолжают существовать, одному МВД известно.

Основано на открытых источниках и материалах Интернет