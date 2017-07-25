Стрельба в Днепре: Филатов обматерил критиков властей города

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал инцидент с перестрелкой в городе, в ходе которой погибли два ветерана войны.

В привычной ему манере Филатов нелицеприятно высказался в адрес недовольных молчанием властей города и полиции в данной ситуации.

"Самое интересное, что многие еще пару дней поверещат в "Фейсбуке", польют крокодильи слезы и к выходным все забудут. А нелюбимой вами полиции, ну и мэру, конечно, с этим дальше жить. И работать. Ведь мешки ворочать – не п@деть в "фейсбуках", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших. Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.