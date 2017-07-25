Статистика преступности падает, а тут Днепр. Атошники и ОПГ

Дарья Егорова, РИА новости Украина

В центре Днепра около 20:00 возле ресторана "Сулико" произошла перестрелка, в которой были убиты участники АТО Алексей Вагнер, Максим Иващук и ранен адвокат Эдмонд Саакян, который также был добровольцев в АТО и представлял в суде интересы Вагнера.

Всего в больницу попали пятеро, один со стороны нападавших. В полиции считают, что причина перестрелке в "экономическом конфликте".

Разборки в стиле 90-х

Как рассказали в полиции Днепра, к группе из пяти человек отдыхающих на летней веранде ресторана вплотную подъехало авто, откуда был открыт огонь из автомата по компании.

В это время за столиком отдыхал местный адвокат, доброволец АТО Эдмонд Саакян, вместе с другими ветеранами АТО, которые то же открыли ответную стрельбу. В результате был ранен один из нападавших, который позже обратился в больницу за помощью.

Полиция объявила план перехват "Сирена", но он результата не дал. Единственная возможность полиции установить личность стрелявших и задержать их через раненого нападавшего. Хотя, в этом плане может помочь и Эдмонд Саакян. Как поговаривают, он сам назначил встречу нападавшим. Да и в полиции уверяют, что зачинщики стрельбы по ветеранам АТО якобы члены одной из ОПГ города. Начальники уголовной полиции Днепра заявил, что разборки имеют экономическую подоплеку.

Facebook Дениса Гороховского Стрельба в Днепре

АТОшникам дали волю

Произошедшая в Днепре перестрелка не что иное, как выяснение отношения между двумя различными ОПГ, комментирует РИА Новости Украина инцидент эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Я давно говорил, что после АТО у нас появится масса организованных преступных группировок. Правоохранители не в силе бороться с этими процессами, они их боятся. Сегодня равные криминальная среда не та, там нет бойцов, но рядом есть готовые ко всему атошники, защищенные законом Украины – амнистией, которые возомнили себя богами. Они и составляют костяк ОПГ", — подчеркивает Сергей Шабовта.

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То, что они вооружены до зубов, не секрет. В буферной зоне не спрашивают, есть ли оружие, там интересуются, какое оружие есть. Этого не понимает только сумасшедший и президент Украины, считает эксперт.

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"Это только начало. В Днепропетровске привыкли все решать с помощью разборок с давних времен. Там привыкли барать все, что нравится. Вот и выходец из региона нардеп, в прошлом комбат добробата "Днепр-1" Юрий Береза, выдающийся руководитель рейдерских захватов сельхозхозяйств по всему юго-востоку Украины. За каждым захватом стоит Юрий Береза и его бойцы. Но им будет создаваться противодействие из других АТОшников, которым то же все по барабану и все равно как заработать свои деньги. Это плохая тенденция, которая станет большой проблемой для правоохранительных органов. У нас уничтожили УБОП, а оргпреступность требует особого внимания, ею надо заниматься системно", — отмечает Сергей Шабовта.

А сегодня мало того, что правоохранители никакой работы не проводят, так еще и народу рассказывают, что все хорошо, подчеркивает эксперт.

"Порошенко твердит, не понятно в каком бреду, что доверие к полиции выросло до 50%. Аваков с Князевым рассказывают о том, что преступность катастрофически падает и они скоро без работы останутся. Такое впечатление, что мы живем в окружении сумасшедших. И говорят это люди, которые должны заниматься охраной правопорядка и законности", — объясняет собеседник.

Как подчеркивает Сергей Шабовта, печально то, что среди АТОшников есть порядочные люди, которые и там выживали, не опустились до уровня татуированной синевы с тюремным прошлым, которые сегодня с подачи президента стали героями. Но их мало. А балов в Украине правят те, кто решил, что им все дозволено.