Раненый в Днепре АТОшник рассказал подробности перестрелки

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Бывший-доброволец АТО Эдмонд Саакян, который получил пять пулевых ранений в перестрелке в Днепре, рассказал о подробностях трагедии.

Саакян утверждает, что конфликт не связан с событиями 9 Мая в Днепре или "земельными разборками", как сообщалось ранее.

kp.ua Эдмонд Саакян

"Наехали на моего старшего брата, ему позвонили и назначили встречу. Он занимается строительным бизнесом. Неизвестные заявили, что брат якобы должен им денег, назначили встречу в городе. Я приехал его поддержать. У одного "бойца" сразу заметил под курткой автомат. Я громко сказал брату, что не хочу в этом участвовать, сделал вид, что испугался. Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться, — рассказал Саакян "КП в Украине".

Бывший АТОшник был ранен в живот, обе ноги и плечо — всего пять огнестрельных ранений. При этом он смог ранить четверых нападавших.

"Я отстрелял все десять патронов, больше при себе не было. У нападающих было два автомата и, наверное, дробовик или ружье, так как одно ранение ноги дробовое. Ребята, которые были с братом, вообще безоружные. Когда все стихло, ко мне подбежал брат, который не пострадал. Он меня на машине отвез в больницу, а раненым вызвал скорую", — рассказал он.

Саакян также добавил, что его семье и ранее угрожали.

Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян.