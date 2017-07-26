В Днепре на ж/д произошла утечка бензина: поезда отстали от графика

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Утечка топлива из цистерны с бензином произошла на перегоне Сухачевка — Диевка в Днепре, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Дежурная по станции 175 км перегона Сухачивка — Диевка заметила утечка груза из цистерны. Цистерна, в которой был бензин, принадлежит Белорусской железной дороге. Угрозы здоровью жителей и экологии региона нет. Груз перевозился из Беларуси до станции Самаровка", — говорится в сообщении.

056.ua Утечка топлива в Днепре

По предварительной информации, основной клапан нижнего сливного устройства цистерны был недокручен, а предохранитель лопнул. Клапан докрутили, что прекратило утечку груза.

На участке железной дороги, где произошел инцидент, было временно прекращено движение пассажирских поездов. Так, почти на час выбился из графика поезд №70 Львов-Мариуполь, на 1.40 поезд №63/64 Днепр — Одесса, почти на 20 мин №736 Киев-Запорожье, и более чем на час поезд №293 Геническ-Хмельницкий и некоторые пригородные поезда.