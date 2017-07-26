Стрельба в Днепре: нападавшие и жертвы договорились встретиться – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Перестрелку в Днепре полиция квалифицирует, как умышленное убийство. Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Днепропетровской области.

В понедельник вечером в центре Днепра произошла перестрелка, в результате которой погибли двое ветеранов АТО. На месте — бывший военнослужащий 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, а в дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

С ранением в живот в реанимации больницы имени Мечникова находится третий АТОшник — бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона, адвокат и волонтер Эдмонд Саакян. Четверо нападающих с ранениями в результате ответного огня под охраной полиции тоже находятся в больнице имени Мечникова.

Подробности дела сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Наталья Гусак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Де саме сталася перестрілка? В самому місті? Що кажуть очевидці з цього приводу?

– Перестрілка сталася фактично в центральній частині міста. Це проспект Гагаріна. Фактично, він вважається студентським проспектом. Тут багато навчальних закладів розташовано.

Перестрілка сталася саме на самому проспекті, на червоній лінії. Тут розташовані кілька кафе, дуже популярні серед молоді, серед інших людей. Група людей сиділа в кальянному барі на літньому майданчику, це колишні учасники АТО разом з Едмондом Саакяном, який поранений був.

Як сказав нам сам Едмонд Саакян, вони призначили зустріч з невідомими людьми, які кілька днів тому погрожували його братові і начебто вибивали з нього якісь борги. Зустрітися вони самі домовилися саме в цьому місці, аби показати документи, довести, що вони нічого нікому не заборгували.

За словами Саакяна, в якийсь певний момент він побачив у перемовників за одягом зброю, вирішив піти до машини брата, зімітувавши, що йому не цікаві ці перемовини. Він знав, що у машині брата лежить мисливський карабін, тому взяв цей карабін.

Вже потім події почали розвиватися дуже стрімко. Одна сторона почала стріляти, інша — відбиватися. Люди були дуже налякані, бо навколо повно, купа житлових будинків. Кафе це розташоване на першому поверсі житлового будинку. На щастя, дивом просто люди не постраждали перехожі. Кажуть, що машин тут майже не було.

Автоматні черги лунали дуже багато. Лише Едмонд Саакян випустив, зробив десять пострілів з мисливської рушниці, каже, більше просто не було патронів. А взагалі скільки було пострілів, зараз правоохоронці з'ясовують.

Як швидко приїхала поліція після початку стрілянини?

– Поліція дуже швидко прибула. Ми повідомлення отримали за кілька хвилин після того, як сталося. Тут вже дуже швидко була поліція, дуже швидко була швидка допомога. Тобто реакція була буквально миттєва.

О котрій сталася сама стрілянина?

– Стрілянина сталася близько восьмої години. Тобто повідомлення вже поліція отримала про те, що відбувається стрілянина на проспекті.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военные отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.

Также военный психолог Андрей Козинчук заявил, что государство не готово предоставить гранты организациям, которые могут оказать психологическую помощь ветеранам АТО, чтобы не признавать свой непрофессионализм.