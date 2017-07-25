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    Фотоленты

    Фотоитоги 25 июля: новый глава Погранслужбы, стрельба в Днепре, пожары в Одессе

    (обновлено: )68
    Пожар в ресторане Хуторок в Одессе
    Пожарные и спасатели ищут выживших на месте рухнувшего здания в пригороде Мумбаи
    Канадский пожарный самолет бросает воду на лесной пожар, который сжигает лес
    Ангела Меркель на красной дорожке Байройтского фестиваля
    Боец АТО приковал себя к столбу возле Минобороны
    На месте стрельбы в Днепре
    Попытка самосуда над мужчиной, сбившим девочку на пешеходном переходе
    Люди, одетые как Санта-Клаус, принимают участие в Всемирном конгрессе Санта-Клауса
    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Массовые обыски на спиртзаводах Украины
    Начало работы велопатруля в Одессе
    Порошенко назначил новым председателем Госпогранслужбы Петра Цигикала
    Пожар в ресторане Хуторок в Одессе
    Пожар в ресторане "Хуторок" в Одессе
    УНИАН
    Пожарные и спасатели ищут выживших на месте рухнувшего здания в пригороде Мумбаи
    Пожарные и спасатели ищут выживших на месте рухнувшего здания в пригороде Мумбаи
    REUTERS Shailesh Andrade
    Канадский пожарный самолет бросает воду на лесной пожар, который сжигает лес
    Канадский пожарный самолет бросает воду на лесной пожар, который сжигает лес
    REUTERS Eric Gaillard
    Ангела Меркель на красной дорожке Байройтского фестиваля
    Ангела Меркель на красной дорожке Байройтского фестиваля
    REUTERS Michaela Rehle
    Боец АТО приковал себя к столбу возле Минобороны
    Боец АТО приковал себя к столбу возле Минобороны
    hromadske.ua
    На месте стрельбы в Днепре
    На месте стрельбы в Днепре
    informator.dp.ua
    Попытка самосуда над мужчиной, сбившим девочку на пешеходном переходе
    Попытка самосуда над мужчиной, сбившим девочку на пешеходном переходе
    04868.com.ua
    Люди, одетые как Санта-Клаус, принимают участие в Всемирном конгрессе Санта-Клауса
    Люди, одетые как Санта-Клаус, принимают участие в Всемирном конгрессе Санта-Клауса
    REUTERS Stine Jacobsen
    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
    Массовые обыски на спиртзаводах Украины
    Массовые обыски на спиртзаводах Украины
    censor.net.ua
    Начало работы велопатруля в Одессе
    Начало работы велопатруля в Одессе
    Фото со страницы МВД в facebook
    Порошенко назначил новым председателем Госпогранслужбы Петра Цигикала
    Порошенко назначил новым председателем Госпогранслужбы Петра Цигикала
    Фото со страницы Олега Слободяна в facebook

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    Пожар в ресторане "Хуторок" в Одессе

    В понедельник, 24 июля, в Одессе произошли сразу два крупных пожара. Так, дотла сгорел ресторан "Хуторок" на Ланжероне, и вспыхнул пожар в районе ресторана "Арарат" в Аркадии.

    Смотрите также: Пожар на Ланжероне: ресторан сгорел из-за шашлыка

    В результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.

    Президент Петр Порошенко назначил главой Государственной пограничной службы страны Петра Цигикала, который до этого возглавлял департамент оперативной деятельности ведомства.

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