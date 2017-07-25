Фотоитоги 25 июля: новый глава Погранслужбы, стрельба в Днепре, пожары в Одессе

В понедельник, 24 июля, в Одессе произошли сразу два крупных пожара. Так, дотла сгорел ресторан "Хуторок" на Ланжероне, и вспыхнул пожар в районе ресторана "Арарат" в Аркадии.

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В результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.

Президент Петр Порошенко назначил главой Государственной пограничной службы страны Петра Цигикала, который до этого возглавлял департамент оперативной деятельности ведомства.