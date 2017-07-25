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    В Днепре полуголый мужчина избил и порезал женщину ножом

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (382)

    (обновлено: )210
    как сообщается, полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленника отвезли в Индустриальное отделение полиции.
    Нападение на девушку в Днепре
    Пресс-служба Патрульной полиции Днепра

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 июля, около 22:00 в Днепре мужчина избил и поранил женщину ножом. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

    Пресс-служба Патрульной полиции Днепра
    Нападение на девушку в Днепре

    Потерпевшая сама вызвала полицию. Экипаж прибыл на место происшествие и обнаружил там испуганную и раненую женщину. Патрульные начали обследовать территорию.

    Недалеко от места нападения они заметили полуголого мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя дерзко и приставал к прохожим. Гражданина задержали. Рядом на обочине полицейские нашли окровавленный нож. В задержанном потерпевшая узнала своего обидчика.

    Полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленника отвезли в Индустриальное отделение полиции.

    Напомним, в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
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