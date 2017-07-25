В Днепре полуголый мужчина избил и порезал женщину ножом

Пресс-служба Патрульной полиции Днепра

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 июля, около 22:00 в Днепре мужчина избил и поранил женщину ножом. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Пресс-служба Патрульной полиции Днепра Нападение на девушку в Днепре

Потерпевшая сама вызвала полицию. Экипаж прибыл на место происшествие и обнаружил там испуганную и раненую женщину. Патрульные начали обследовать территорию.

Недалеко от места нападения они заметили полуголого мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя дерзко и приставал к прохожим. Гражданина задержали. Рядом на обочине полицейские нашли окровавленный нож. В задержанном потерпевшая узнала своего обидчика.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленника отвезли в Индустриальное отделение полиции.

Напомним, в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.