АТО плавно переместилось в Днепр. Соцсети о разборках бойцов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Теперь стреляют не только в зоне АТО…. Чередой кровавых убийств отметилась столица, а теперь разборки добрались и до города на Днепре. Накануне у кальянной в Днепре произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, пятеро пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, среди раненных оказался тоже АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян.

Позже в интервью СМИ Саакян сам рассказал о подробностях трагедии: "Наехали на моего старшего брата, ему позвонили и назначили встречу. Он занимается строительным бизнесом. Неизвестные заявили, что брат якобы должен им денег, назначили встречу в городе. Я приехал его поддержать. У одного "бойца" сразу заметил под курткой автомат".

А вот в соцсетях событие в Днепре вызвало совсем иные эмоции и комментарии: "В Киеве убивают, в Днепре убивают… Кто там у нас следующий? Харьков? Одесса?"; "Береза говорит, что надо легализовать ношение и хранение оружия в Украине и вообще, чтобы избежать подобных случаев… надо в полицию набирать бывших атошников!!! Логично…". "Я очень терпеливо жду обстоятельств произошедшего в Днепре. Но если предварительные изложения верны, у нас на руках еще и лучший пример вооруженной самообороны в истории стран", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook