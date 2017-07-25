Раненный в перестрелке в Днепре ветеран назвал заказчика стрельбы

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Раненный в перестрелке в Днепре ветеран АТО Эдмонд Саакян был переведен из реанимации в обычную палату, сообщает "Цензор.НЕТ".

Он сообщил подробности конфликта и заявил, что перестрелка произошла из-за долгов.

"Мой брат Эдуард много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. Они построили много домов, реализовали многие совместные проекты. К сожалению, у них возник конфликт из-за их последнего проекта – многоквартирного дома на улице Абхазской, 26. После того, как там были проданы все квартиры, Нахшон потребовал от брата $119 тысяч, это цена последней квартиры", — отметил он.

"Несмотря на много лет совместной работы, они не смогли договориться. Нахшон начал брату угрожать. 14 июля ворота его дома были облиты кровью и к ним положили траурный венок. Эдуард обратился в полицию 15 июля, указав, что это угроза со стороны Нахшона. Но полиция не вмешалась.

Я пытался их помирить, звонил Нахшону, говорил, почему вы не можете договориться, давайте сядем с документами, поговорим.

Мы решили встретиться в центре города, в кальянной "Д.О.М" именно потому, что не предполагали никакой перестрелки. Думали поговорить, думали, Нахшон увидит участников АТО в форме и поймет, что угрозами ничего не добьешься. Меня им не испугать, Нахшон это знает. Мы, разумеется, не могли предположить, что кто-то начнет стрелять.

Нас было шесть человек. Я, мой брат, четверо моих друзей-ветеранов. Боевого оружия мы с собой не взяли. У меня дома законные карабины остались, а у брата в багажнике машины был закрыт карабин "Вулкан", — рассказал далее ветеран.

"Ничто не предвещало беды. Заказчик работал с моим братом много лет. Никто не ожидал, что он приедет нас убивать. Нахшон приехал, с ним было четыре человека. Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. Обсуждали документы по квартире, из-за которой был конфликт. Но внезапно все изменилось. Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе.

Один из тех, кто сидел с самого начала, подошел ко мне, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". Нахшон на это никак не отреагировал, он сам испугался, думаю, пожалел, что взял с собой бандитов. Под курткой у другого человека я увидел автомат АКСУ. Что делать? Я повернулся к брату и говорю: "Дай ключи от машины, я в ваших разборках участвовать не хочу". Сделал вид, что я собираюсь оставить брата самого решать вопрос. А сам пошел к машине, и открыл багажник, чтобы взять его карабин.

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Как только я попытался взять в руки оружие, бандиты открыли огонь. В меня попала сразу вторая или третья пуля. Они стреляли в упор. Я открыл ответный огонь из-за машины. Затем в меня сзади выстрелили из дробовика. Они подготовились к нападению, окружили нас, видимо, предполагали, что будут стрелять. Я не успел перезарядить "Вулкан" — иначе бы никто из них не ушел. Все мгновенно закончилось.

Я получил из автомата пулю в живот, две автоматные пули в ногу, одна автоматная пуля по касательной задела плечо. Неустановленное количество дроби в ногах и спине.

До слез жаль моих друзей. Но я не мог предположить, что произойдет, не думал, что бандиты приедут нас убивать", — рассказал Саакян.

Напомним, ранее пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области сообщила, что в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.