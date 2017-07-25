Полиция: задержаны четверо причастных к перестрелке в Днепре

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Задержаны четыре человека, подозреваемые в причастности к перестрелке в Днепре, в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

"Четыре человека задержаны. Кроме этого, мы устанавливаем лиц, которые были задействованы в перестрелке, это минимум еще три человека", — заявил Грозь, слова которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

Ранее сообщилось, что двоим участникам конфликта уже выдвинуто обвинение, их задержали на 72 часа и должны избрать меру пресечения.

Напомним, ранее пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области сообщила, что в результате перестрелки в Днепре два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.

Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон. Он также сообщил о задержании двух участников перестрелки.