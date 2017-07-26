"Кальянная бойня" в Днепре. Пострадавший выступил с новыми разоблачениями

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Пострадавший в результате разборок в Днепре, в ходе которых погибли два человека, адвокат бойцов АТО Эдмонд Саакян заявил о "еврейском следе" в покушении на себя и своих компаньонов.

"Он де-факто обвинил в организации попытки его убийства бывшего компаньона своего брата Шолома Нахшона", — сообщает "Страна".

djc.com.ua Шолом Нахшон. Архивное фото

Согласно сообщению, в разговоре с интернет-изданием Саакян заявил, что с момента начала перестрелки, которая произошла 24 июля, он не видел Нахшона.

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На следующий день он отключил мобильный телефон. Выехали ли он за пределы Украины, не известно.

Издание также отмечает, что личность Нахшона не является широко известной в бизнес-кругах, но о его влиянии свидетельствует статус члена Попечительского совета еврейской общины региона, куда тот входит наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Корбаном.

"У него есть какой-то бизнес, но громких названий там нет. Больше он известен, как культурный еврейский деятель, и он очень религиозный человек", — рассказал источник издания на правах анонимности. По его словам, Саакян — религиозен, руководил и спонсировал еврейский хор мальчиков, привлекал лучших хормейстеров. "Очень удобно Шолома выдать за разбойника, чем вернуть ему деньги. Пахнет это тем, что Шолома просто подставили, как и тех ребят, которые погибли", — добавил собеседник.

"Саакян — друг Корбана, а Шолом — друг общины. Вслух этого никто не скажет, но из-за этого скандала евреи оказались между двух огней", — сообщил инсайдер издания.

Вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.