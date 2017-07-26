Россия может использовать ситуацию в Днепре после перестрелки - МВД

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В МВД обещают не допустить межнациональной и межрелигиозной розни в Днепре в результате недавней перестрелки, в ходе которой погибли бойцы АТО, заявил спикер министерства Артем Шевченко.

Он назвал перестрелку в Днепре "чисто криминальным" событием.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

"Худшее, что может быть сейчас после кровавых, сугубо криминальных событий в Днепре — провоцировать нелепыми и вредными инфовбросами о необходимости мести со стороны ветеранов АТО — межнациональную и межрелигиозную рознь из-за наличия на второй стороне конфликта известного в городе и в отдельной религиозной общине Днепра бизнесмена гражданина другой страны", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

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По его словам эту ситуацию может использовать Россия для провокаций: планировать, организовывать и проводить нападения или даже теракты против представителей влиятельной религиозной общины в Днепре, к которой принадлежит упомянутый гражданин, "камуфлируя их якобы под месть патриотов, ветеранов-атошников".

"Полиция Днепра не допустит такого сценария. Все виновные в перестрелке и таких ее кровавых последствиях будут привлечены к ответственности", — заверил Шевченко.

Таким образом, спикер МВД подтвердил версию бывшего бойца 20-го батальона Максима Мирошниченко о том, что конфликт произошел между братом одного из пострадавших Эдмонда Саакяна Эдуардом и гражданином другой страны. Ранее Мирошниченко рассказал, что конфликт возник из-за долга в $ 160 000.

"В данном случае был конфликт между братом Эдмонда Саакяна Эдуардом и неким гражданином Израиля. Обычный конфликт. Этот человек (гражданин Израиля, — Ред.) нанял обычных быков, чтобы пошли угрозы и силовой вариант решения спорного вопроса", — рассказал Мирошниченко версию развития событий после посещения раненого Эдмунда Саакяна в больнице.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.