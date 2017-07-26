Стрельба в Днепре. В МВД сообщили новые данные о нападавших

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Двое из нападавших, устроивших стрельбу в Днепре, ранее имели проблемы с законом, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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"Из числа нападающих несколько человек, как минимум двое, до сегодня имели проблемы с законом – за хулиганские действия и за разбой. Из числа пострадавшей стороны — это не были люди, которые завязаны в каких-то криминальных сюжетах и разборах", — сказал Варченко в эфире "5 канала".

Кроме того, по его словам, стрельба в Днепре была связана с экономическими вопросами.

"Мы имеем информацию, что этот конфликт был связан с экономическими вопросами, с хозяйственными вопросами", — отметил Варченко.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.