Филатов жестко ответил на критику власти из-за стрельбы в Днепре

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на критику муниципальной власти в связи с произошедшей 24 июля перестрелкой, в результате которой двое человек были убиты,еще пять — ранены.

Филатов отметил, что впервые зашел в соцсети после десятичасового перелета в Сеул и "узнал про себя много нового".

"А теперь маленький опрос: "Что должен делать мэр миллионного города: встречаться с первым в Азии и вторым в мире (!) производителем стали компанией "Роsco", договариваться о побратимстве с мэром промышленной столицы Южной Кореи — городом Пхохан, изучать опыт создания индустриального парка, искать для города деньги (да, деньги!!!, проклятые) или продолжать прислушиваться к бесконечным воплям и стенаниям новоявленных отечественных хунвейбинов, которые даже в криминальных разборках видят бесконечную зраду и безумную конспирологию?" — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Facebook Бориса Филатова Комментарий Бориса Филатова о стрельбе в Днепре

Он также также предложил всем, кто согласен с его точкой зрения, поставить "лайк" под записью, а несогласным "просто свалить по-тихому" с его страницы или "лучше сразу повеситься".

Напомним, вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.