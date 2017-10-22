Украинской экономике мешает развиваться власть - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В среду, 18 октября, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета Министров представил отчет работы правительства за третий квартал 2017 года. По его мнению, прежде всего нужно ускорить экономический рост, сформировать благоприятный инвестиционный климат и продолжить развитие промышленности.

Представляя результаты работы правительства, Гройсман обратил внимание на то, что заложенный правительством рост экономики на следующий год в 3% — это увеличение выпуска продукции на 400 млрд грн, это десятки тысяч новых рабочих мест, а также увеличение фонда оплаты труда на 180 млрд грн. По словам премьера, "цифры — не предельные, их можно увеличивать при условии осуществления системных реформ и изменений". Среди приоритетов работы Кабмина на 2018 год — экономический рост, безопасность и оборона, борьба с коррупцией, инвестиции в человеческий капитал.

Заявления премьера проанализировал президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Нова країна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте роботу уряду за третій квартал 2017 року?

Оцінюю в цілому не погано. Не можна сказати, що дуже добре чи добре, чи відмінно. Тому що наряду з тими, скажімо, досягненнями певними, які Гройсман нам сьогодні розповідав, є відхід від магістрального напрямку на реформи. Це не такі гігантські речі, але кожна з них теж заважає рухатися вперед. І загалом показники успішності наших реформ показують в міжнародних рейтингах Doing Business чи «Економічної свободи». Треба відзначити, що десь в якихось рейтингах ми рухаємося вперед справді, десь відсовуємося назад, десь ми не міняємо свою позицію в цих рейтингах. Тобто світ реформується, світ реформується швидко. І коли ми говоримо, що ми те зробили і те зробили, то треба порівнювати не те, що було, якби ми не робили, а порівнювати з тим, що роблять інші. Інші це роблять, нам на жаль, а їм на щастя, значно швидше.

А наш уряд… От, наприклад, Гройсман розповів в позитиві, а я вважаю, це в негативі. Наприклад, він говорить, що сьогодні для того, щоб забезпечити роботою 45-річних і старших людей вони вводять додаткову регуляцію, тому що всі підприємства повинні мати місця для людей, яким 45 і більше років. Тобто не менше, ніж 4% працівників на кожному підприємстві повинно мати зараз 45 або більше років. Мені здається, що це жодним чином не регуляція. Це посилення регуляції, посилення складнощів для бізнесу, це ще одні звіти, ще одні перевірки, ще одні можливості тиснути на бізнес.

На чому ґрунтуються слова Гройсмана про те, що наступного року зростання економіки збільшиться на 3%?

Знаєте, українська економіка настільки маленька, ВВП на душу населення настільки смішне — 2100 доларів на людину. В цьому випадку, звісно, економіка така штука, що вона сама завжди хоче зростати. Якщо їй не заважати, якщо відійде держава від економіки, перестане втручатися, економіка сама почне зростати і значно швидше. Тому що ми зараз на дуже низькому рівні. Для того, щоб просто догнати сусідні країни, вигідно бізнесменам з інших країн започатковувати тут бізнес, створювати нові робочі місця. Якщо б тут була економічна свобода, якщо б тут була справді дерегуляція. 3% — це приблизно той рівень, на який ми будемо рости, якщо нічого не робити. Ми можемо рости значно швидше — і 7, і 10%, і багато років підряд і Китай це чудово показав. Поки що 3% — це максимум, на що сподівається наш уряд. Я розумію, що це більше обіцяти немає підстав.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки в 2017-2018 до 3,2% з 3,1%. В 2017 році очікується підйом глобального ВВП на 3,1% проти прогнозованих у червні 2,9%. Як у контексті можна розглядати обіцяне зростання української економіки наступного року?

Це крок вперед, один крок вперед, один — назад. Десь ми покращили, десь ми погіршили. Десь ми оподаткування спростили, а десь посилили. Наприклад, тиск податкової на українську економіку зростає. В 2016 році був один показник, в 2017 році він на 2% більший. В 2018 році ще на відсотковий пункт збільшиться. Значить, економіка повинна буде віддавати в бюджет ще більше коштів. Це звісно зупиняє створення нових підприємств, краще піти десь в іншу країну. Що стосується 3% безпосередньо, ви знаєте, для світу 3% — це дуже непогано. Особливо, якщо це для Європи чи для США. Дивіться, 40-50 тис. доларів ВВП на душу населення. Візьмемо 40 тисяч. 3% від 40 тис., якщо вони зростуть, то це буде на 1200 доларів на людину вироблятися більше. Якщо взяти Україну, 2100 доларів і ці 3%, то це буде всього на всього на 63 долари більше виробляти одна людина за рік в середньому. 63 і 1200 хіба можна порівняти. В Україні зростати на 3% — це смішно. Це неприйнятно для України. Менше, ніж 7% — це взагалі уряд не справляється зі своєю роботою. Не тільки уряд. Я маю на увазі широкий уряд. Це і влада вся, парламент, президент — всі, хто відповідальний за зростання економіки. В нас дуже люблять перерізати стрічечки, коли відкривають нове підприємство, але коли йде мова про загальну відповідальність за економіку, президент на прем'єра, прем'єр на ВР, ВР взагалі розводить руками. Тобто відповідальних немає. А коли щось гарне сталося, кожен намагається сказати, що це я.

Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про пенсійну реформу, яка передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень. Чи є для цього гроші?

Так, на це кошти є. На цей рік коштів цілком достатньо. Вони взялися в першу чергу за рахунок підвищення мінімальної заробітної платні. Я нагадаю, були 1600 грн, уряд і ВР підвищили до 3200 грн мінімальну зарплату кожного працівника. Відповідно, з цієї різниці мінімальної зарплатні платиться ЄСВ, який за весь рік накопичився більше, ніж на 15 млрд грн. Підвищення пенсії потребує порядку 12-13 млрд гривень. Тобто з запасом вже ці кошти є, і є навіть на початок наступного року. Але знову ж таки хочу зауважити, це не є пенсійною реформою. Підвищення пенсій для пенсіонерів це є зобов'язання уряду, яке було записано в бюджетах 2016 і 2015, і 2014 років, але це не виконувалося.

Чи не є це спробою скоротити кількість субсидіантів?

Звісно, ці перерахунки постійно оновлюються. Якщо людина почне отримувати більше, особливо ті пенсіонери, які отримують додаток до пенсії своєї 1000, 1500 і 2000. Звісно вони можуть вилетіти чи зменшити дотації, які вони отримували. Але все-таки більше держава буде виплачувати пенсій, ніж зекономить на дотаціях. Це точно.

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