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    "Укрзализныця" снижает почти вдвое стоимость билетов на поезд Киев - Варшава

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    По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, билет на поезд 67/68 Киев - Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен, сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Twitter.

    "Билет на поезд 67/68 Киев — Варшава дешевеет более чем на тысячу грн с третьего сентября 1340 грн против нынешних 2441. Договорились с коллегами", — написал Кравцов.

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    Как известно, поезд 67/68 отправляется из Киева ежедневно в 16:41 (или 16:52) и прибывает на центральный вокзал польской столице в 8:00 (или 8:02). А с центрального вокзала Варшавы поезд отправляется ежедневно в 16:05 (или 16:10) и прибывает в украинскую столицу в 8:35.

    Ранее сообщалось, что пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов

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