наверх
13.08.201720:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Укрзализныця" извинилась перед пассажирами, ехавшими стоя 7 часов

    (обновлено: )39
    Вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест, пояснили в "Укрзализныце".
    Пассажиры поезда Интерсити
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 13 авг – РИА Новости Украина. Пассажиры скоростного поезда "Одесса – Киев" были вынуждены ехать стоя из-за замены состава на рейсе по причине технической неисправности, сообщила в воскресенье пресс-служба акционерного общества "Укрзализныця".

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    Ранее сообщалось, что пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов.

    Как отмечается, вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест. Экспресс уходит из Одессы в 05.43 утра, прибывает в Киев в 12.43, по пути делая остановки в Котовске, Вапнярке, Жмеринке и Виннице.

    "Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия… ПАО "Укрзализныця"… просит прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства", — говорится в сообщении.

    Ранее "Укрзализныця" предупреждала пассажиров о возможных задержках поездов из-за перегрева путей в связи с высокими температурами воздуха.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"