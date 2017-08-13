"Укрзализныця" извинилась перед пассажирами, ехавшими стоя 7 часов

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости Украина. Пассажиры скоростного поезда "Одесса – Киев" были вынуждены ехать стоя из-за замены состава на рейсе по причине технической неисправности, сообщила в воскресенье пресс-служба акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее сообщалось, что пассажирам скоростного поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов.

Как отмечается, вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест. Экспресс уходит из Одессы в 05.43 утра, прибывает в Киев в 12.43, по пути делая остановки в Котовске, Вапнярке, Жмеринке и Виннице.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия… ПАО "Укрзализныця"… просит прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства", — говорится в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" предупреждала пассажиров о возможных задержках поездов из-за перегрева путей в связи с высокими температурами воздуха.