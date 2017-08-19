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    Экономика

    Дело о растрате $10 млн: чиновники "Укрзализныци" помещены под домашний арест

    (обновлено: )46
    Детективы НАБУ готовят ходатайство об отстранении от должностей директора одного из департаментов и заместителя директора одного из филиалов госкомпании.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Соломенский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета чиновникам госкомпании "Укрзализныця" по делу о растрате государственных средств, сообщила в субботу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    Войцех Бальчун
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    "Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующему директору одного из департаментов ОАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов ОАО "Укрзализныця". Кроме того, суд обязал подозреваемых сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, сейчас детективы НАБУ готовят ходатайство об отстранении от должностей директора одного из департаментов и заместителя директора одного из филиалов госкомпании.

    Ранее ряду чиновников "Укрзализныци" предъявили подозрения в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и являясь членами тарифной комиссии, применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузоперевозки. Вследствие этого компания недополучила 10,2 миллиона долларов доходов, полагает следствие.

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