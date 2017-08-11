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    Экономика

    Анонсирована волна увольнений в "Укрзализныце"

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (32)

    (обновлено: )145
    По словам Владимира Омеляна, проблема в "Укрзализныце" - не в Войцехе Бальчуне - "он был красивым фронтменом". Министр сообщил о больших размерах коррупции в компании.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал увольнение заместителя главы "Укрзализныци" и руководителей структурных подразделений компании.

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    "Это не только мое требование, это артикулировал премьер-министр еще месяц назад, и я думаю, что это будет сделано на следующей неделе. Поскольку проблема не в Бальчуне. Он был красивым фронтменом", – сказал Омелян в эфире телеканала ZIK.

    При этом он добавил, что в "Укрзализнице" можно повысить зарплаты благодаря выведению из "тени" 10–15 миллиардов гривен.

    Кабмин на этой неделе уволил главу "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Бальчун сам принял это решение. Временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" стал первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов. Бальчун выиграл конкурс и был официально назначен главой Администрации железных дорог Украины летом 2016 года. Почти в течение всего периода его работы у него был открытый конфликт с министром инфраструктуры Украины Омеляном.

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