Дело о растрате $10 млн. Чиновникам "Укзализныци" предъявили подозрение

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам госкомпании "Укрзализныци" в деле о растрате государственных средств, сообщила в среду пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что подозревают ряд чиновников компании в нанесении ущерба государству на сумму более 10 миллионов долларов. Пресс-служба ПАО "Украинские железные дороги" сообщала, что Генпрокуратура проводила обыски в компании в рамках расследования растраты средств.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины… сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по статье "злоупотребление властью или служебным положением" бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующему директору одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов ПАО "Укрзализныця", — говорится в сообщении.

Сообщается, что должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, вследствие чего компания недополучила 10,2 миллиона долларов США доходов.

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и являясь членами тарифной комиссии "Укрзализныци", уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок – применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузоперевозки.

"То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.