Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

Денис Гаевский, обозреватель

После череды многочисленных скандалов с должности главы "Укрзализныци" ушел поляк Войцех Бальчун. Как шутят в соцсетях, ушел и даже не спел на прощание. Ведь именно музыкой и концертной деятельностью куда больше был занят очередной экспат в системе власти Украины, чем выполнением непосредственных обязанностей – не секрет, что Бальчун отсутствовал на рабочем месте изрядную долю времени, обладая при этом одной из наиболее высоких заработных плат среди служащих в госаппарате.

Но не прогулами едиными запомнился поляк во главе железнодорожного монополиста. И даже не столько постоянной конфронтацией с главой Мининфраструктуры Омеляном, который с уходом Бальчуна может праздновать личную победу (тем более суд признал незаконным переподчинение "УЗ" от Мининфраструктуры непосредственно Кабмину).

Фактически все, что делал Бальчун в должности руководителя "УЗ" – повышал тарифы на пассажирские и грузовые перевозки, переименовывал названия железнодорожных станций в рамках так называемой декоммунизации и сокращал количество пригородных электричек. С этими задачами запросто смог бы справиться любой мало-мальски грамотный студент младших курсов (и вместе с тем, не требовал бы оплаты труда на уровне Бальчуна, а также не знал бы многочисленных способов присвоить коррупционную ренту на разного рода схемах).

Во всей истории Бальчуном наиболее удручающим является тот факт, что Украина бездарно теряет время, деньги и перспективы, назначая на столь ответственные посты абсолютно некомпетентных людей. Ситуация в железнодорожной отрасли Украины, мягко говоря, оставляет желать лучшего, притом происходящие в ней изменения в последние годы являются фактически необратимыми.

Во-первых, страна стремительно теряет транзитный потенциал, что играет на руку прежде всего соседней Белоруссии. В 2016 году показатели объемов транзитных перевозок оказался самым низким за последние 20 лет – всего 16,9 млн тонн (по сравнению с 2015 падение на 30%, к 2013 – вдвое). В прошлом году план по транзиту был недовыполнен на 37%. Кроме того, серьезнейший износ железнодорожной инфраструктуры и высокие тарифы на грузовые перевозки привели к тому, что Украина выпала из масштабного проекта Нового Шелкового пути, по которому Китай планирует доставлять в Европу порядка 280 млн тонн грузов в год. Ну, и на днях в РФ была запущена железнодорожная ветка в обход Украины на участке Журавка – Миллерово (пускай даже большая часть "старого" полотна находится на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса).

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Во-вторых, материально-техническая база "Укрзализныци" продолжает рассыпаться. Так, на 1 января 2015 года 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы (20-30 лет). Дефицит грузовых вагонов, который приводит к недополучению валютной выручки от экспорта, в конце 2016 года оценивался в 9 тысяч единиц, что даже вынудило Кабмин снимать ограничения на импорт подвижного состава из РФ. Украинские вагоностроительные и вагоноремонтные заводы отправлены под нож декоммунизации, потому ожидать каких-либо сдвигов в позитивную сторону не приходится.

В-третьих, "УЗ" по-прежнему остается одним из наиболее коррумпированных украинских госпредприятий. Незадолго до отставки Бальчуна генпрокурор Луценко направил обращение к премьер-министру Гройсману с призывом не продлевать контракт с поляком ввиду того, что на данный момент имеется около 90 уголовных производств по коррупционным делам в "УЗ". Кстати, тем самым "команда реформаторов" опровергла свой же тезис, что громадные оклады руководителя уменьшат уровень коррупции на подведомственном предприятии (в Украине никто с коррупцией не борется, а лишь упорядочивает к собственной выгоде – и это вопреки наличию восьми антикоррупционных структур).

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Впрочем, не стоит, что называется, вешать всех собак на Бальчуна. Ведь сословно-неофеодальная Украина нереформируема в принципе – вокруг каждого из ведомств "окормляются" влиятельные кланы, способные "зарубить" даже самые благие намерения. Самыми успешными украинскими чиновниками (с точки зрения развития отраслей) были те, кто умел "решать", "заносить", делить, расставлять "смотрящих", сажать людей на потоки, обеспечивая тем самым мало-мальски приемлемый уровень работы ведомства и баланс интересов различных групп влияния. Потому, безусловно, назначение иностранцев на высокие должности приводило лишь к дезорганизации работы соответствующих министерств и ведомств.

Но это не смущает киевских власть придержащих – на должность главы "Укртрансгаза", оператора украинской ГТС, планируют назначить поляка Павела Юзефа Станчака. Кстати, будет весьма символично: при одном поляке Украина утратила железнодорожный транзит, при другом – лишится транзита газового.