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    Бортник: борьба за "Укрзализныцю". На кону – экономика Украины

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (36)

    (обновлено: )33720
    Борьба за 5% ВВП и десятки миллиардов потоков "Укрзализныци" продолжается, но очень важно, чтобы при этом "с водой не выплеснули младенца": не разрушили и не украли то, что создавалось всей страной и не одно десятилетие, предостерегает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина 

    Если кто-то считает, что с отставкой Бальчуна польские реформаторы "всё" и борьба за "Укрзализныцю" окончилась, то это большая ошибка, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    После отставки "свадебного/золотого генерала/рокера" руки у правительства дошли и до реальных серых кардиналов, добавил эксперт.

    Войцех Бальчун
    УНИАН
    Голубой вагон бежит... Бальчун и "Укрзализныця"

    "Оказывается, что в состав правления "УЗ" входят ещё 4 поляка, которых привел Бальчун — Марк Роберт Залесный, Иренеуш Василевский, ЖелькоМарчек, Ремигиуш Пашкевич – интересно на какие зарплаты. Есть в правлении правда и два украинца — Сергей Михальчук и Александр Бужор, на которых похоже и держалась "УЗ". В частности именно Михальчук отвечал за ремонт и закупку новых вагонов (более 200 единиц — самый высокий показатель за 9 лет), запуск новых пассажирских маршрутов (11 в 2017 году), при том что тарифы не повышались с 2014-го года (кроме "Интерсити")", – сообщил Бортник. 

    И вот правительство на ближайших заседаниях планирует рассмотреть вопрос об отставке правления "УЗ", подчеркивает политолог. 

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    "Вопрос конечно поднят Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который пытается зачистить правление под верных ему людей. Но его точку зрения в Кабмине разделяют далеко не все. Во-первых, в правительстве не желают усиления Омеляна – зря что ли забирали у него дорогую игрушку), во-вторых, резонно опасаются чехарды и ухудшения управляемости на период кадровых перестановок, а "УЗ" сегодня находится в глубоком кризисе – и это в-третьих", – перечислил эксперт. 

    Дошло до того, продолжил Бортник, что не хватает тяговых мощностей – "локомотивов для обеспечения нужд промышленности и сельского хозяйства – осенью очень вероятен кризис грузовых перевозок (направлением занимался поляк Василевский). Особенно на фоне ограничения РФ морских путей для Мариупольского порта из-за строительства Крымского моста".

    Максим Гардус
    Голос Столицы
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    "На ремонт и модернизацию локомотивов "забили" с 2014 года. Дошло до того, что сегодня звучат идеи об использовании пассажирских локомотивов для перевозок грузов. Вместо того, чтобы заниматься локомотивами, руководство УЗ стремилось как можно быстрее получить прибыль от деятельности предприятия", – написал политолог.

    В свое время в Польше, в конце 90-х, именно так убили государственную железнодорожную компанию — пренебрежением к состоянию инфраструктуры, к наличию исправных локомотивов, заявил Бортник: "а потом уже пошли "корпоратизации" и "приватизации", поставившие точку в этом процессе. Но в отличие от Польши "УЗ" перевозит 80% всех грузов, убить ее — значит, подорвать экономику страны”.

    "Борьба за 5% ВВП и десятки миллиардов потоков продолжается, но очень важно, чтобы при этом "с водой не выплеснули младенца" — не разрушили и не украли то, что создавалось всей страной и не одно десятилетие", – подытожил эксперт.

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