Борьба за "Укрзализныцю" не на шутку обостряется - аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун подал в отставку по личным обстоятельствам. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что Балчун принял это решение совершенно самостоятельно, а за время работы в "Укрзализныце" произошли, в том числе, и положительные изменения.

На отставке Балчуна настаивал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Теперь же он заявляет, что нужно уволить все руководство "Укрзализныци". Более того, министр инфраструктуры заявил, что на работу железной дороги влияли "политические криминальные группировки".

Премьер-министр утверждал, что кадровые выводы по Балчуну Кабмин сделает после отчета руководителя "Укрзализныци" за год своей деятельности. Однако до сих пор этого отчета не было.

Кадровые ротации в "Укрзализныце" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Перемогли ті, хто підтримували Мінінфраструктури в цьому протистоянні?

— Давайте трошки розділимо пана Омеляна і пана Гройсмана, тому що Гройсман, навпаки, захищав Балчуна і відкрито виступав у конфлікт з Омеляном. Дійсно, можна сказати, що переміг Омелян в цій ситуації. Окрім того, очевидно, що після заяв Юрія Луценка про те, що є достатньо суттєві зловживання про те, що не потрібно підтримувати новий контракт з Балчуном, він зрозумів, що йому треба йти, тому що ми розуміємо, що зараз є достатньо жорстка боротьба на корупційній ниві. Там займається не лише НАБУ, а й Генпрокуратура намагається показати свою діяльність і фактично, я думаю, що Балчун зрозумів, що настав час йому піти з країни. Якщо ми говоримо про певні політичні мотиви, треба сказати, що, з одного боку, Балчун не є українцем, він не входить в якийсь конкретний політичний клуб, але завжди називали "Укрзалізницю" держава в державі, що вона могла встановлювати одноосібно достатньо високі тарифи на перевезення тих чи інших товарів, і тому це завжди був такий ласий шматок. Ні для кого не секрет, що пов’язують достатньо високий вплив братів Дубневичів на "Укрзалізницю", що вони мають досить суттєві економічні інтереси, але ми можемо так само прогнозувати, що відставка Балчуна не зменшить певні політичні ризики впливу на "Укрзалізницю", а лише їх збільшить.

Яким чином будуть розгортатись події навколо нового голови? Протистояння кого з ким варто очікувати? Омеляна з Гройсманом?

— Омелян – ставленик "Народного фронту", фактично Арсенія Яценюка, цієї команди. Буде проходити конкурс, але все одно, мені здається, буде боротьба тривати між Адміністрацією президента, безпосередньо президентом, Гройсманом і людьми Яценюка в прагненні поставити туди свою людину, тому що, дійсно, ви зазначили, що 5% бюджету – це достатньо високі цифри і зрозуміло, що буде бажання. Але я не виключаю, що буде певний компроміс по цьому питанню і фактично в чому він буде полягати? В тому, що наразі вони просто не дійдуть якоїсь згоди і цей процес може бути затягнутий, тому що по окремим міністерствам ми маємо суттєві проблеми з призначеннями. Тому я не виключаю, що там може бути вакансія. Але боротьба, в основному, буде тривати саме між Адміністрацією президента та командою Арсенія Яценюка.

Що вплинуло на ці розбіжності? Перестали бути союзниками БПП і "Народний фронт"?

— Можлива ситуація, що зараз фактично непрогнозовано будуть бити по різним секторам економіки, сектору інтересів різних угрупувань і фактично ми бачимо таку війну. Там дуже складно говорити, чим воно може закінчитись і хто буде наступний, тому що тут можна згадати і Данилюка, його конфлікт з Генпрокуратурою, НБУ. Тому ми бачимо таку боротьбу. Я думаю, що тут було рішення самого Балчуна, тому що він зрозумів, що ситуація стає дуже небезпечною, а в даній ситуації він нічого не втрачає, окрім цієї посади, тому що в нього відповідальність, по суті, нульова. Він не є громадянином України і в нього немає ані політичної відповідальності, ані кримінальної відповідальності. Завтра він знову повернеться в Польщу чи, можна сказати, сьогодні і його вже буде не дістати. Але ще раз кажу, що навряд чи це зніме проблеми, суперечності, які є в "Укрзалізниці", і ми в цілому говоримо про те, що на осінь, очевидно, боротьба лише загостриться.

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Омелян вимагає звільнення усього керівництва "Укрзалізниці". Ці апетити будуть задоволені?

— Ми пам’ятаємо, що вивели з підпорядкування Мінтрансу "Укрзалізницю". Я так думаю, що буде наполягати Омелян на поверненні. Зрозуміло, що Балчун прийшов і сформував там власну команду. По-різному оцінювали його роль в "Укрзалізниці", тому що багато хто говорив, що Балчун, за великим рахунком, був таким весільним генералом, більше займався своїми музичними справами, їздив по концертам, а, в основному, працювала українська команда, і тут фактично Балчун був як таке прикриття, яке ніхто не чіпав суто з політичних міркувань. Тому, зрозуміло, що конфлікт був не лише з Бальчуном, а в цілому з тим керівництвом, яке прийшло з ним, і, зрозуміло, що Омелян буде прагнути повернути контроль над "Укрзалізницею", тому що завдання ставилось не виключно по Балчуну, а в цілому отримати контроль, точніше, повернути його.

Напомним, набор проблем, который накопился в "Укрзализныце", требует чрезвычайно быстрой и оперативной реакции, думать времени уже не осталось, убежден эксперт Сергей Вовк.

А транспортный аналитик Максим Гардус заявил, что если в "Укрзализныце" уволить одного коррупционера, то посыплется вся конструкция.