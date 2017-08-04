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    Балчун заработает на "вагонах Клименко" 170 млн грн

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    По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu

    КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. До конца года тысяча полувагонов, переданных в парк "Укрзализныци" прокуратурой, принесут компании 170 млн гривен прибыли, заявил председатель правления компании Войцех Балчун во время брифинга в пятницу, передает "Укринформ".

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    "Эти тысячу вагонов, будут сейчас работать как вагоны "Укрзализныци", — это нам только до конца года принесет 170 млн гривен дохода. А при рентабельности 25% это нам дает прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн", — заявил Балчун.

    Он также отметил, что у компании сложная ситуация с вагонами, которых не хватает в связи с многолетним отсутствием инвестирования.

    Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "Укрзализныця" получила тысячу ж/д вагонов, которые принадлежали фирме экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Как отметил Матиос, вагоны были переданы "Укрзализныце" по решению Печерского районного суда Киева.

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