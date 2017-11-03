Что украсть в "Укрзализныце", лучше всех знают железнодорожники - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В "Укрзализныце" заявляют об увеличении мелких краж и повреждениях имущества. Там говорят, что с начала года зафиксировано более 1,5 тысяч таких случаев. Причем больше половины краж произошли в двух областях — Днепропетровской и Запорожской. Поэтому в "Укрзализныце" призывают правоохранителей тщательнее проверять пункты приема металлолома.

Что крадут у железнодорожников и чем это опасно, кроме убытков предприятию, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

Читайте также: Война за "Укрзализныцю": кому достанутся потоки актива?

В "Укрзализныце" говорят, что чаще всего крадут устройства сигнализации, централизации и блокировки и связи. Что это за устройства?

— Это самые дорогие узлы и компоненты. И чаще всего в этом участвуют сами железнодорожники, поскольку они сами знают, что у них самое дорогое, и каким образом это все продать. Другой вопрос, что на глобальном уровне не блокируются эта система продаж. В это невозможно поверить, но если взять архивы за 2001, 2002 год, времен Кирпы, там были такие же пресс-релизы. Все время воруют самое дорогое. И при этом почему-то правоохранительные органы в упор не видят, что на пункты металлолома одни и те же люди приносят эти узлы и компоненты. И сдают не только на металлолом, а и на узлы и компоненты. Бывает по-разному.

Где можно использовать украденные устройства?

— Их ни на каком дачном участке никто и не будет использовать. Их разбирают на компоненты, там, где есть определенные металлы, которые можно сдать, дорогие металлы. Это как в советские времена радиостанции снимали, и оттуда золото выплавляли, серебро, медь, еще что-нибудь такое по кускам. Это получается как микроскопом забивать гвозди. Но чаще всего просто утсройство разукомплектовывают на определенные части. Такая же история… Почему Приднепровская дорога там фигурирует в полный рост? Днепр и Запорожье.

Потому что там идут основные перевозки определенных видов грузов, и целые бригады существуют, которые запрыгивают на поезд на определенной кривой и выбрасывают на машину железорудные материалы, уголь — там есть специализация. При этом в "Укрзализныце" есть целая система военизированной охраны. Была транспортная полиция. И вдруг, были люди как люди, а тут одновременно стали ничего не видеть. Зато автомобили четко вывозят и грузы, и грузовладельцы ругаются с "Укрзализныцей", и страховые компании ругаются. И все — как об стенку. Никто ничего не видит. Все хорошо. Все нормально. Зафиксировали? Да, зафиксировали. Окей.

Насколько военизированная охрана может помочь в противодействии кражам из поездов?

— Не надо охранять поезд. Надо работать там, куда сдают. Вот именно по схеме, куда сдают, куда должно уйти, кто должен купить это все. Такая же история — с "Укравтодором", с перегрузами на дорогах. То есть все знают, что эти грузовики по 120 тонн идут в сторону порта. И все знают, в какой порт это идет. Зачем контролировать дорогу, если можно просто порт контролировать. Такая же история — с "Укрзализныцей".

Относительно дорогостоящих устройств, чем это может обернуться для "Укрзализныци" кроме убытков? Могут из-за этого быть аварии, задержки в движении?

— Конечно, это приведет к катастрофе — к гадалке не ходи. Да, действительно, приведет. Еще раз повторюсь, чаще всего в этом участвуют косвенным или прямым образом сотрудники "Укрзализныци". Они знают, что и каким образом раскрутить, чтобы это не привело к моментальной катастрофе, чтобы он не был виноват прямо сейчас. Поэтому это приведет потом, чуть-чуть попозже.

Существует ли в "Укрзализныце" внутренняя служба безопасности и расследований?

— Есть ВОХР, есть внутренняя служба расследований. Была транспортная милиция. Ладно, ее расформировали. Но осталось подразделение, есть "Укртрансбезопасность". Давайте вспомним "Укртрансбезопасность", которая тоже работает по "Укрзализныце". И как она работает? Какая эффективность от "Укртрансбезопасности"? Зато очень много пиара. Министр просто с телеэкранов не вылазит.

Вам известны случаи, когда в "Укрзализныце" похищали рельсы и сдавали на металлолом?

— Было очень много историй, когда не то, что рельсы, они просто разукомплектовывали на несколько сотен метров рельсы, шпалы. Приезжает поезд, а ехать — некуда. Как в гражданскую войну, сто лет назад. Такая история была… Канализационные люки сдают даже, доходят и до такого.

Напомним, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" заявил, что тарифы "Укрзализныци" убивают развитие транспорта в Украине. По его словам, "Укрзализныця" уже много лет функционирует без полноценного главы, и оставшийся с времен СССР ресурс подходит к концу.