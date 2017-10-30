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30.10.201723:20
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    Общество

    При галстуке и в плаще: новая форма проводников "Укрзализныци"

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    На фото, показанных "Укрзализныцей" проводники одеты в белые рубашки и галстуки. В осенее-зимнем варианте формы также присутствуют удлиненные плащи.
    Новая форма проводников Укрзализныци
    facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" показала фото новой форменной одежды железнодорожников Украины на своей странице в Facebook.

    На фото проводники одеты в белые рубашки и галстуки. В осенее-зимнем варианте формы также присутствуют удлиненные плащи.

    facebook.com/JSCUkrzaliznytsia
    Новая форма проводников "Укрзализныци"

    В "Укрзализныце" отметили, что приглашают читателей обсудить образцы новой формы.

    Как сообщалось ранее, в будущем году "Укрзализныця" обещает презентовать "классы и уровни сервиса для пассажиров, чтобы изменить подходы к ценообразованию".

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