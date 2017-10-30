При галстуке и в плаще: новая форма проводников "Укрзализныци"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" показала фото новой форменной одежды железнодорожников Украины на своей странице в Facebook.

На фото проводники одеты в белые рубашки и галстуки. В осенее-зимнем варианте формы также присутствуют удлиненные плащи.

facebook.com/JSCUkrzaliznytsia Новая форма проводников "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" отметили, что приглашают читателей обсудить образцы новой формы.

Как сообщалось ранее, в будущем году "Укрзализныця" обещает презентовать "классы и уровни сервиса для пассажиров, чтобы изменить подходы к ценообразованию".