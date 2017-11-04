наверх
04.11.201723:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Между Киевом и Тернополем "Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд

    (обновлено: )52
    По информации "Укрзализныци", скоростной поезд составом Skoda Wagonka отправился из Тернополя. Это второй двухэтажный поезд на маршруте в нем 636 мест для пассажиров.
    Скоростной двухэтажный поезд начал ходить из Тернополя в Киев
    @Kravtsov_e

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 4 ноября,  впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь — Киев, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что украсть в "Укрзализныце", лучше всех знают железнодорожники - эксперт

    Скоростной поезд составом Skoda Wagonka отправился из Тернополя. Это второй двухэтажный поезд на маршруте. В нем 636 мест для пассажиров, говорится в сообщении.

    Кроме остановок в областных центрах, поезд будет останавливаться в небольших городах Подолья: Казатине, Калиновке, Гниване, Деражне и Волочиске.

    Поезд №747 Киев — Тернополь будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Обратное отправление из Тернополя в 4:06 и прибытие в Киев в 09:58.

    @Kravtsov_e
    Скоростной двухэтажный поезд начал ходить из Тернополя в Киев

    Ранее исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов сообщал, что государственная компания "Укрзализныця" будет в 2018 году обсуждать повышение цен на пассажирские перевозки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Золотарев о "деле рюкзаков Авакова": конфликт ударит по "Народному фронту"
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...