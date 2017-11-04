Между Киевом и Тернополем "Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 4 ноября, впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь — Киев, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Скоростной поезд составом Skoda Wagonka отправился из Тернополя. Это второй двухэтажный поезд на маршруте. В нем 636 мест для пассажиров, говорится в сообщении.

Кроме остановок в областных центрах, поезд будет останавливаться в небольших городах Подолья: Казатине, Калиновке, Гниване, Деражне и Волочиске.

Поезд №747 Киев — Тернополь будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Обратное отправление из Тернополя в 4:06 и прибытие в Киев в 09:58.

@Kravtsov_e Скоростной двухэтажный поезд начал ходить из Тернополя в Киев

Ранее исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов сообщал, что государственная компания "Укрзализныця" будет в 2018 году обсуждать повышение цен на пассажирские перевозки.