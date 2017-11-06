Суд отказал взыскать с "Укрзализныци" 1,5 млрд грн в пользу "Сбербанка"

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с госкомпании "Украинские железные дороги" 1,5 миллиарда гривен (около 55,7 миллиона долларов) в пользу украинской "дочки" Сбербанка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Киева.

"При участии прокуратуры города Киева в суде апелляционной инстанции предотвращено взыскание с "Укрзализныци" почти 1,5 миллиарда гривен в пользу ОАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "дочка" Сбербанка обратилась в суд с иском о взыскании средств в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятияем "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году. Но, так как предприятие "Донецкая железная дорога" не работает, банк решил взыскать задолженность с компании "Украинские железные дороги".

Как отмечается, для защиты интересов государства прокуратура Киева присоединилась к рассмотрению дела.

"Решением Хозяйственного суда Киева от 20 марта 2017 года в иске банку было отказано. Не соглашаясь с таким решением суда, ОАО "Сбербанк" обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Сегодня постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционную жалобу банка оставлено ​​без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда — без изменений", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евгений Кравцов, ставший исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця", ежемесячно сможет получать полмиллиона гривен зарплаты (500,2 тысячи гривен).