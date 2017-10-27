"Упыри сливают и батька Хмеля". Тренд дня: Переяслав без Хмельницкого

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Депутаты городского совета Переяслав-Хмельницкого Киевской области проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав. Она также обратятся в Киевский облсовет с просьбой внести представление в Верховную Раду для переименования города.

"Все коварство колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что, добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о "воссоединении русского и украинского народов", – говорится в заявлении горсовета.

Политические аналитики и эксперты прокомментировали переименование, озвучив свои прогнозы по дальнейшим событиям.

По мнению политолога Михаила Павлива, "для галицкого заскорузлого крестьянина батько Хмель (Богдан Хмельницкий – Ред.) – несомненное зло и чужой герой".

"Эти упыри сливают и батька Хмеля. Горсовет Переяслава-Хмельницкого проголосовал за переименование города. Переименовывать собрались в просто Переяслав. Ожидаемо. Понятно. Для галицкого заскорузлого крестьянина батько Хмель – несомненное зло и чужой герой", – написал Павлив в Facebook.

Он отметил, что народные депутаты не знают, да и не задумываются о том, что галицкий заскорузлый крестьянин и "его прыщавая офисная инкарнация имеют крайне мало отношения к Украине в принципе".

Скриншот с сайта Facebook

"Что бы нам не рассказывал ушлый жлоб — уроженец Болграда, вместе со своими подонками подельниками", — подытожил эксперт.

Экономист, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов обратил внимание, что в данном контексте не стоит ли ожидать переименования Корсунь-Шевченковского приготовиться, Камень-Каширского и Новгород-Северского.

Скриншот с сайта Facebook

Не обошли внимание эксперты скандальное заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который призвал не использовать термины "голодомор" и "геноцид" в неуместном значении.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш отметила, что Вятровичу некомфортно читать "о геноциде, попивая утренний кофе в отреформированной до смерти стране".

"Эти жёсткие слова: голодомор, геноцид… могут испортить настроение на весь день. Испугать геббельсёнка. Он взывает к памяти давно погибших предков. Для него массовые убийства украинцев — история. А для нас — реальность. Война, нищета, грабежи, эмиграция, эвакуация, гастарбайтерство, лишение соц.помощи, разжигание страха и ненависти — это не геноцид? А что? Память о массово уничтожаемых украинцах сегодня, его не беспокоит", — написала Лукаш.

По ее мнению, как не убеждают людей в улучшении их жизни и идеалах Майдана, всегда заметно "пованивает душком тщательно завуалированного геноцида".

Скриншот с сайта Facebook

"Во-первых, тяжело поверить в искренность наследника палачей, "скорбящего" по жертвам своих дедов-убийц. Во-вторых, все эти почти 4 года в Украине реально происходит геноцид- истребление населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам. В-третьих, нацистские отпрыски, типа института альцгеймера, не просто уничтожают народ, его душу, память, веру, а и здорово на этом наживаются", — подытожила Лукаш.

Также эксперты продолжают анализировать обстоятельства и версии взрыва в столице, в результате которого погибли два человека и были ранены народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

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Напомним, правоохранители рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, в результате которого погиб охранник Мосийчука Руслан Кушнир и бывший сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины Михаил Мормиль, которого СМИ назвали случайным прохожим, оказавшемся на месте инцидента.

Версии правоохранителей – покушение на нардепа по разным мотивам: личные счеты, политическая деятельность, "российский след". Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако подозреваемых пока нет.

По мнению политолога Николая Спиридонова, с юридической точки зрения сводить все версии к одному Мосийчуку – явное преувеличение.

"Далеко не обязательно это было покушение конкретно на Игоря Мосийчука. Вполне вероятно, что целью было запугивание журналистов и политических экспертов. Создание атмосферы всеобщего страха, чтобы на телеканалы не ходили и лишнего не говорили", — написал Спиридонов в Facebook.

Также он отметил, при тщательном изучении материалов можно прийти к парадоксальному выводу, что возможно, именно Мосийчук был "случайным прохожим".

"А настоящей мишенью был именно Михаил! В любом случае, считаю заголовки журналистов про покушение на Мосийчука не особо достоверными. Сейчас всё менее очевидно, что покушение было именно на депутата", — подчеркнул Спиридонов.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем юрист Андрей Портнов обратил внимание, что взрыв в столице перекрыл тему благосостояния президента Петра Порошенко, вернувшегося на позиции миллиардера.

"Думаю, если бы не вчерашнее покушение на депутата РП, все вторые сутки обсуждали бы увеличение на семь процентов капитализации бизнеса и личного богатства Президента Порошенко, вернувшего себе в рейтингах статус миллиардера", — написал Портнов в Facebook.