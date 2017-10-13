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    Вятрович против факельного шествия националистов: реакция в соцсетях

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (8)

    (обновлено: )47531
    В субботу, 14 октября, украинцы будут праздновать День защитника Украины. Много мероприятий намечается, особенно в столице, и даже факельное шествие… но Вятрович, говорят, против! Как отреагировали на такое заявление в соцсетях?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неумолимо приближается 14 октября. И чего только не намечается в День защитника Украины. Некоторые поговаривают, что на Покров в Киеве готовится госпереворот. "Национальный корпус" на своей странице в Facebook уже предупредил, что "Киев запылает 14 октября". Пока же официально известно, что в субботу в столице "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" собираются отметить День украинского казачества, День создания УПА и День защитника Украины.    

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    С недавних такие мероприятия сопровождаются весьма неспокойными факельными и файерными шествиями, однако "это не лучший способ "почитания украинских героев" – так полагает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. В интервью одному из украинских СМИ он заявил: "Я не знаю украинских традиций ходить с факелами. И не являюсь поклонником такого шествия и его не поддерживаю. Есть другие, более украинские, форматы чествования героев". В соцсетях такое высказывание главного декоммунизатора страны вызвало немало споров.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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