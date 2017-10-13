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    Киев

    Вятрович раскритиковал идею проведения в Киеве факельного шествия

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    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что не является поклонником проведения факельных шествий.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Факельное шествие, намеченное в Киеве на 14 октября, в День защитника Украины, — не лучший способ почитания украинских героев, считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
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    Националисты готовят большое факельное шествие в честь 75-й годовщины создания УПА. Вывести людей на улицы намерены партии "ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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    "Я не знаю украинских традиций ходить с факелами. И не являюсь поклонником такого шествия и его не поддерживаю. Есть другие, более украинские, форматы чествования героев", — сказал Вятрович.

    В свою очередь писатель и историк Киева Виталий Ковалинский также отметил, что описаний факельных шествий в столице в исторических документах не встречал ни единого раза. По его словам, традицию в Киев "занесли" из Западной Украины, а туда она пришла из Европы. 

    032.ua
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    Напомним, Украина впервые отметила День защитника 14 октября 2015 года. 

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