Прощай, метро Петровка! Соцсети о новых переименованиях в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Декоммунизация столицы продолжается. На заседании в среду, 20 сентября, комиссия по вопросам названий КГГА поддержала переименование новой порции киевских улиц. Но не улицам едиными…

Столичные власти хотят переименовать еще и станцию метро "Петровка" в "Почайну". К тому же Московский мост вскоре может получить название "Северный". Все предложения уже направлены в Киевсовет для рассмотрения и голосования. К слову, ранее новые топонимы одобрили на публичных обсуждениях.

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Однако в соцсетях очередное переименование восприняли весьма неоднозначное: "А чо, Северный мост звучит (винтер из каминг). Может и переучусь. С Петровкой будет сложнее, она выговаривается как-то легче, чем Почайна";

"Очередная декоммунизация. Очередной приступ показухи. За Валю Котика обидно"; "Интересно, Пестель им чем не угодил?".

"Забавно, что в новых переименованиях Киева скверу на ул. Сечевых Стрельцов присвоено имя "Канадский". Как-то уж слишком откровенно им дано направление", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook