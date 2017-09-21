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    Прощай, метро Петровка! Соцсети о новых переименованиях в Киеве

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (203)

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    Киев "накрыла" очередная волна переименований. В рамках все той же пресловутой декоммунизации столица хочет поменять названия 34 улиц, одной станции метро и одного из мостов. Как же отреагировали на такие предложения сами украинцы в соцсетях?
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Сайт Киевского метрополитена

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Декоммунизация столицы продолжается. На заседании в среду, 20 сентября, комиссия по вопросам названий КГГА поддержала переименование новой порции киевских улиц.  Но не улицам едиными… 

    Столичные власти хотят переименовать еще и станцию метро "Петровка" в "Почайну". К тому же Московский мост вскоре может получить название "Северный". Все предложения уже направлены в Киевсовет для рассмотрения и голосования. К слову, ранее новые топонимы одобрили на публичных обсуждениях. 

    Смотрите также: Рыбчинский о несвоевременной декоммунизации в Украине

    Однако в соцсетях очередное переименование восприняли весьма неоднозначное: "А чо, Северный мост звучит (винтер из каминг). Может и переучусь. С Петровкой будет сложнее, она выговаривается как-то легче, чем Почайна"; 

    "Очередная декоммунизация. Очередной приступ показухи. За Валю Котика обидно"; "Интересно, Пестель им чем не угодил?". 

    "Забавно, что в новых переименованиях Киева скверу на ул. Сечевых Стрельцов присвоено имя "Канадский". Как-то уж слишком откровенно им дано направление", — пишут в сетях и о таком.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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