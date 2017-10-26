Вятрович призвал не использовать слово "геноцид" в неуместном значении

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти призвал не использовать термины "голодомор" и "геноцид" в неуместном значении, говорится в сообщении на сайте Института.

"В последнее время распространенным стало использование политиками, общественными деятелями терминов "геноцид", "голодомор" в несвойственном значении. Реформы, которые они не одобряют по политическим или другим мотивам, в заявлениях, речах, комментариях и блогах упоминают "циничный и спланированный геноцид украинцев", пишут, что "геноцид начался: украинцев уничтожат законами", приводят сравнения, что "ситуация сейчас напоминает геноцид, Голодомор в Украине", — возмутились в Институте.

В Институте подчеркнули, что легкомысленное отношение к определенным историческим явлениям и терминам недопустимо.

"Слово "геноцид" имеет четкое определение в международном праве и национальном уголовном законодательстве Украины", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды.