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    Киев

    Вятрович требует от Кличко переименовать проспект Правды в Киеве

    (обновлено: )19
    Историк Кальницкий напомнил, что название проспекта уже было изменено в 2016 году: тогда его просто лишили кавычек, чтобы прервать изначальную связь с коммунистической газетой "Правда" путем наименьших ресурсозатрат.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды, сообщил на своей странице в Facebook историк Михаил Кальницкий.

    Станция киевского метрополитена Петровка
    Сайт Киевского метрополитена
    Прощай, метро Петровка! Соцсети о новых переименованиях в Киеве

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    Он также опубликовал соответствующее письмо директора института Владимира Вятровича.

    Кальницкий напомнил, что название проспекта уже было изменено в 2016 году: тогда его просто лишили кавычек, чтобы прервать изначальную связь с коммунистической газетой "Правда" путем наименьших ресурсозатрат. 

    По мнению Вятровича, независимо от того, есть ли кавычки в названии, оно все равно содержит символику коммунистического режима. В качестве аргумента он процитировал толковый словарь, в котором указывается, что переименование подразумевает присвоение совершенно иного имени, а не уточнение старого.

    "Сказать откровенно, не ожидал, что в наше время кого-то может настолько раздражать слово ПРАВДА – не в кавычках", – написал историк Кальницкий, видимо, не разделяющий позицию Вятровича в этом вопросе.

    Напомним, ранее неизвестные активисты сами переименовали улицу Московскую в Киеве.

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