Вятрович требует от Кличко переименовать проспект Правды в Киеве

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды, сообщил на своей странице в Facebook историк Михаил Кальницкий.

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Он также опубликовал соответствующее письмо директора института Владимира Вятровича.

Кальницкий напомнил, что название проспекта уже было изменено в 2016 году: тогда его просто лишили кавычек, чтобы прервать изначальную связь с коммунистической газетой "Правда" путем наименьших ресурсозатрат.

По мнению Вятровича, независимо от того, есть ли кавычки в названии, оно все равно содержит символику коммунистического режима. В качестве аргумента он процитировал толковый словарь, в котором указывается, что переименование подразумевает присвоение совершенно иного имени, а не уточнение старого.

"Сказать откровенно, не ожидал, что в наше время кого-то может настолько раздражать слово ПРАВДА – не в кавычках", – написал историк Кальницкий, видимо, не разделяющий позицию Вятровича в этом вопросе.

Напомним, ранее неизвестные активисты сами переименовали улицу Московскую в Киеве.