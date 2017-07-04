наверх
04.07.201709:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Днепр: "Зависший проспект", или Отмененное переименование

    (обновлено: )12910
    В Днепре спорят: как будет называться проспект Калинина – Нигояна после того, как суд отменил переименование? Мэрия одновременно готовит два противоположенных действия: кассацию на решение суда и общественные слушания для жителей проспекта.
    Проспект Калинина в Днепре
    dp.vgorode.ua

    РИА Новости Украина

    Своим решением от 22 июня Апелляционный административный суд Днепропетровской области отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина в проспект Сергея Нигояна. Об этом на пресс-конференции рассказала жительница этого проспекта Элеонора Кузнецова, инициировавшая данный процесс, сообщают региональные СМИ Днепра.

    Нападение на участников акции против переименования проспекта Ватутина. Видео
    Канал на Youtube Перший Козацький
    Нападение на пожилых участников акции против переименования пр-та Ватутина

    Как уверяет сама Элеонора Кузнецова и представитель инициативной группы жителей этого проспекта Богдан Науменко, они ничего не имеют против Сергея Нигояна ни как личности, ни как одного из героев Революции Достоинства, погибшего во время столкновений с "Беркутом" на улице Грушевского в Киеве. Просто были грубо нарушены права жителей этого проспекта, и городские власти проигнорировали их предложение, поданное в комиссию  по переименованиям, пишет Алексей Логинов.

    Жителей никто ни о чем не спрашивал

    Жители прекрасно осознают, что, согласно закону Украины о декоммунизации, их проспект более носить имя одного из руководителей коммунистического режима не может, но их возмутило то, что во время рассмотрения вопроса о переименовании их даже никто не спросил, а когда они выдвигали свои предложения – возвратить историческое название "Чечеловский проспект", – никто их слушать не хотел.

    "Мы обращались и в горсовет, и в прокуратуру, и в комиссию по предложениям о переименовании при Национальном университете, никто к нам не прислушивался. Более того, не было проведено даже общественных слушаний о переименовании, что предусмотрено законодательством. А этим было нарушено право нас на свободу волеизъявления. Само решение о присвоение проспекту имении Сергея Нигояна не было даже рассмотрено на постоянных комиссиях горисполкома. Оно было внесено в повестку дня только 27.01.2015 года. А на следующий день, 28.01.2015 г., решение о переименовании №2260 было положительно проголосовано сессией городского совета, и и. о. городского головы Галина Булавка тут же это решение подписала. А это также является прямым нарушение и процедуры переименования городских улиц, и действующего законодательства Украины. Все это подвигло нас, инициативную группу жителей проспекта, уже 3.02.2015 года подать иск о нарушении законодательства в Бабушкинский административный суд города", – рассказывает Элеонора Кузнецова.

    А далее, по словам спикера, началась традиционная судебная волокита. В начале судья Яковлев постоянно переносил заседания суда по рассмотрению дела по сути, пока в декабре 2015 года не истек срок действия его полномочий. Далее тем же занялась, по ее словам, и судья Женеску, которая, в конце концов, вынесла через два года решение об отказе в удовлетворении иска.

    "Тогда мы подали апелляцию на такое решение суда, и 22 июня Апелляционный административный суд Днепропетровской области принял коллегиально решение в нашу пользу, которое вступило в законную силу с момента его оглашения", – говорит Элеонора Кузнецова.

    Калинина – в Чечеловский, а Леваневского – в Нигояна? 

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец: дело о переименовании проспекта Ватутина затянется на годы

    Житель проспекта Богдан Науменко рассказал, что "предложение увековечить память Сергея Нигояна в названии нашего проспекта поступило от трех организаций – Армянской апостольской церкви, культурного армянского центра "Оджах" и благотворительного фонда "Солидарность". 

    “Они (кроме последнего) имеют юридические адреса именно на улице Леваневского. Поэтому мы считаем, что если уж и увековечивать память погибшего во время Революции Достоинства в Киеве Сергея Нигояна, то именно переименовав в его честь улицу Леваневского, а нашему проспекту вернуть его историческое название — Чечеловский. Но с непременным соблюдением всей процедуры переименования", — предлагает Науменко.

    А процедура такова.

    Сначала инициативная группа подает в комиссию по переименованиям городского совета  предложение, которое она обязана рассмотреть в течение 45 суток с момента регистрации предложения.

    Затем в течение 60 суток с момента принятия комиссией решения проводятся общественные слушания с жителями улицы, подлежащей переименованию, по результатам которой составляется отчет, передаваемый на обсуждения в постоянные комиссии горисполкома, после чего вопрос выносится на сессию городского совета.

    Именно по этому пути и намерены идти жители проспекта Нигояна или Калинина. Более того, если жители выскажутся за сохранение в его названии имени Сергея Нигояна, то так тому и быть. Главное, чтобы была полностью соблюдена законность.

    radiosvoboda.org
    Сергей Нигоян. Архивное фото

    О "бесплатности" смены вывески

    Как оказалось, переименование улицы обойдется ее жителям в "копеечку".

    "Несмотря на заявления городских чиновников о том, что горожанам переименование их улицы ничего не будет стоить, то это, увы, не так. Не говоря уж о коммерческих структурах и госучреждениях, которым придется переделывать все документы, что стоит денег, гражданам бесплатно "перештампуют" только регистрацию в паспорте. А вот переделка документов на право собственности на жилье обойдется за каждый адрес примерно в 800 гривен, сообщили нам в Регистрационной палате. А теперь умножьте это хотя бы на количество жителей, которым надо провести операции со своей недвижимостью. Не обязательно куплю-продажу, а и дарение, вступление в наследство, переоформление прав владельца и т. д.", – комментирует ситуацию Элеонора Кузнецова.

    Что говорят чиновники Днепровской мэрии 

    Заместитель городского головы Александр Санжара сообщил, что "вся эта история с переименованием данного проспекта началась еще до нас”. 

    “Действительно,  тогда не было проведено общественных слушаний по переименованию. Но нами уже назначены такие общественные слушания, которые будут проведены повторно. И их результат будет учтен при новом переименовании проспекта", – сказал Санжара.

    Читайте также: Фурса о Коломойском, "ПриватБанке" и волнении клиентов

    "В настоящее время мы готовим кассационную жалобу на решение Апелляционного административного суда области. И в то же время, для полного соблюдения процедуры повторного переименования проспекта мэром Днепра Борисом Филатовым уже назначены общественные слушания с жителями, которые состоятся 17 августа в здании Чечеловского районного совета. О времени проведения их все жители проспекта будут уведомлены заранее", — говорит начальник управления правового обеспечения горсовета Артем Павлов.

    "Пока у нас нет официальной информации о решении Апелляционного административного суда. Но коль таковое есть, то мы его, безусловно, выполним, и проведем повторную процедуру переименования проспекта", — комментирует ситуацию начальник ГлавАПУ Днепровского горсовета Дмитрий Волик. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца