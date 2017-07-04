Днепр: "Зависший проспект", или Отмененное переименование

РИА Новости Украина

Своим решением от 22 июня Апелляционный административный суд Днепропетровской области отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина в проспект Сергея Нигояна. Об этом на пресс-конференции рассказала жительница этого проспекта Элеонора Кузнецова, инициировавшая данный процесс, сообщают региональные СМИ Днепра.

Как уверяет сама Элеонора Кузнецова и представитель инициативной группы жителей этого проспекта Богдан Науменко, они ничего не имеют против Сергея Нигояна ни как личности, ни как одного из героев Революции Достоинства, погибшего во время столкновений с "Беркутом" на улице Грушевского в Киеве. Просто были грубо нарушены права жителей этого проспекта, и городские власти проигнорировали их предложение, поданное в комиссию по переименованиям, пишет Алексей Логинов.

Жителей никто ни о чем не спрашивал

Жители прекрасно осознают, что, согласно закону Украины о декоммунизации, их проспект более носить имя одного из руководителей коммунистического режима не может, но их возмутило то, что во время рассмотрения вопроса о переименовании их даже никто не спросил, а когда они выдвигали свои предложения – возвратить историческое название "Чечеловский проспект", – никто их слушать не хотел.

"Мы обращались и в горсовет, и в прокуратуру, и в комиссию по предложениям о переименовании при Национальном университете, никто к нам не прислушивался. Более того, не было проведено даже общественных слушаний о переименовании, что предусмотрено законодательством. А этим было нарушено право нас на свободу волеизъявления. Само решение о присвоение проспекту имении Сергея Нигояна не было даже рассмотрено на постоянных комиссиях горисполкома. Оно было внесено в повестку дня только 27.01.2015 года. А на следующий день, 28.01.2015 г., решение о переименовании №2260 было положительно проголосовано сессией городского совета, и и. о. городского головы Галина Булавка тут же это решение подписала. А это также является прямым нарушение и процедуры переименования городских улиц, и действующего законодательства Украины. Все это подвигло нас, инициативную группу жителей проспекта, уже 3.02.2015 года подать иск о нарушении законодательства в Бабушкинский административный суд города", – рассказывает Элеонора Кузнецова.

Фото со страницы Евромайдан SOS в Facebook Сергей Нигоян

А далее, по словам спикера, началась традиционная судебная волокита. В начале судья Яковлев постоянно переносил заседания суда по рассмотрению дела по сути, пока в декабре 2015 года не истек срок действия его полномочий. Далее тем же занялась, по ее словам, и судья Женеску, которая, в конце концов, вынесла через два года решение об отказе в удовлетворении иска.

"Тогда мы подали апелляцию на такое решение суда, и 22 июня Апелляционный административный суд Днепропетровской области принял коллегиально решение в нашу пользу, которое вступило в законную силу с момента его оглашения", – говорит Элеонора Кузнецова.

Калинина – в Чечеловский, а Леваневского – в Нигояна?

Житель проспекта Богдан Науменко рассказал, что "предложение увековечить память Сергея Нигояна в названии нашего проспекта поступило от трех организаций – Армянской апостольской церкви, культурного армянского центра "Оджах" и благотворительного фонда "Солидарность".

“Они (кроме последнего) имеют юридические адреса именно на улице Леваневского. Поэтому мы считаем, что если уж и увековечивать память погибшего во время Революции Достоинства в Киеве Сергея Нигояна, то именно переименовав в его честь улицу Леваневского, а нашему проспекту вернуть его историческое название — Чечеловский. Но с непременным соблюдением всей процедуры переименования", — предлагает Науменко.

А процедура такова.

Сначала инициативная группа подает в комиссию по переименованиям городского совета предложение, которое она обязана рассмотреть в течение 45 суток с момента регистрации предложения.

Затем в течение 60 суток с момента принятия комиссией решения проводятся общественные слушания с жителями улицы, подлежащей переименованию, по результатам которой составляется отчет, передаваемый на обсуждения в постоянные комиссии горисполкома, после чего вопрос выносится на сессию городского совета.

Именно по этому пути и намерены идти жители проспекта Нигояна или Калинина. Более того, если жители выскажутся за сохранение в его названии имени Сергея Нигояна, то так тому и быть. Главное, чтобы была полностью соблюдена законность.

radiosvoboda.org Сергей Нигоян. Архивное фото

О "бесплатности" смены вывески

Как оказалось, переименование улицы обойдется ее жителям в "копеечку".

"Несмотря на заявления городских чиновников о том, что горожанам переименование их улицы ничего не будет стоить, то это, увы, не так. Не говоря уж о коммерческих структурах и госучреждениях, которым придется переделывать все документы, что стоит денег, гражданам бесплатно "перештампуют" только регистрацию в паспорте. А вот переделка документов на право собственности на жилье обойдется за каждый адрес примерно в 800 гривен, сообщили нам в Регистрационной палате. А теперь умножьте это хотя бы на количество жителей, которым надо провести операции со своей недвижимостью. Не обязательно куплю-продажу, а и дарение, вступление в наследство, переоформление прав владельца и т. д.", – комментирует ситуацию Элеонора Кузнецова.

Что говорят чиновники Днепровской мэрии

Заместитель городского головы Александр Санжара сообщил, что "вся эта история с переименованием данного проспекта началась еще до нас”.

“Действительно, тогда не было проведено общественных слушаний по переименованию. Но нами уже назначены такие общественные слушания, которые будут проведены повторно. И их результат будет учтен при новом переименовании проспекта", – сказал Санжара.

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"В настоящее время мы готовим кассационную жалобу на решение Апелляционного административного суда области. И в то же время, для полного соблюдения процедуры повторного переименования проспекта мэром Днепра Борисом Филатовым уже назначены общественные слушания с жителями, которые состоятся 17 августа в здании Чечеловского районного совета. О времени проведения их все жители проспекта будут уведомлены заранее", — говорит начальник управления правового обеспечения горсовета Артем Павлов.

"Пока у нас нет официальной информации о решении Апелляционного административного суда. Но коль таковое есть, то мы его, безусловно, выполним, и проведем повторную процедуру переименования проспекта", — комментирует ситуацию начальник ГлавАПУ Днепровского горсовета Дмитрий Волик.