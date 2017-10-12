Есть у декоммунизации начало... В Киеве снова переименования

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один в поле воин

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович решил, что до финиша волны переименований еще далеко, и предложил мэру столицы Виталию Кличко переименовать киевский проспект Правды.

В письме Вятровича на имя Кличко отмечается, что в Украинский институт нацпамяти обратился некий гражданин Скрипкин Р.М. по поводу ненадлежащего исполнения закона Украины о декоммунизации Киевским городским советом.

"Он обратил внимание на то, что не произошло, как такового, переименования проспекта "Правды". Решением Киевского городского совета от 20.12.2016 №704/1708 уточнено название проспекта "Правды" — проспект Правды", — говорится в письме Вятровича.

Facebook Михаил Кальницкий Фотоскан письма директора Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

Вятрович отмечает, что название проспекта Правды, независимо от того с кавычками или без них в географическом воспроизведении, содержит символику коммунистического тоталитарного режима.

"Проспект Правды, решением Киевского горисполкома от 27.12.1971 №2061, назван в честь газеты "Правда" — главного ежедневного печатного средства информации КПСС до 1991 г. Обращаем Ваше внимание на то, что законом предусмотрено переименование топонимов с символикой коммунистического тоталитарного режима, а не предоставления им новой коннотации. <> уточнение названия проспекта "Правды" противоречит закону и нуждается в переименовании", — заявил Вятрович.

Историк Михаил Кальницкий, который опубликовал письмо Вятровича, выразил удивление в ответ на подобную инициативу.

"Сказать откровенно, не ожидал, что в наше время кого-то может настолько раздражать слово Правда — не в кавычках", - написал историк на своей странице в Facebook.

Пользователи социальных сетей также прокомментировали идею Вятровича, предложив дать проспекту название Ложь.

Впрочем, подобные скандальные переименования, будь то по требованию одного человека или небольшой группы людей, уже стали привычными в наши дни.

Киев, Бандера и Шухевич

Московский проспект в Киеве официально стал проспектом Степана Бандеры 9 августа 2016 года после соответствующего решения Киевского городского совета. Уже в сентябре киевляне выступили против переименования. Петиция к Киевсовету с требованием присвоить проспекту Степана Бандеры нейтральное название набрала необходимые 10 тысяч голосов.

Вместе с тем власти заявили, что подписи в петиции о запрете переименования Московского проспекта в Бандеры сфальсифицированы и отклонили ее. Владимир Бондаренко, который руководил на тот момент аппаратом КГГА, заявил, что по результатам проверки более 3 тысяч голосов, или 30%, скорее всего, были введены механическим способом без участия граждан. По его словам, в процессе было задействовано 160 IP-адресов, с которых было "брошено" от 682 до шести голосов. Еще с 34 IP-адресов голосовали пять раз и с 49 IP-адресов — четыре раза. К слову, Бондаренко, который заявил о фальсификациях, подозревается в подделке собственного диплома.

Более 10 тысяч голосов собрала также петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Владимира Великого.

Что-то похожее наблюдалось и с переименованием проспекта Ватутина в проспект Шухевича, принятое Киевсоветом под давлением добробатов и ветеранов АТО. Несогласные киевляне зарегистрировали петицию по отмене переименования, которая также собрала необходимые для рассмотрения 10 тыс голосов, но власти снова заявили о фальсификациях.

"Я предлагал обратиться в СБУ по вопросу проверки антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой подделки ее результатов, и привлечь их к ответственности за пособничество российским оккупантам", — заявил тогда лидер фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

По всей стране

После переименования Кировограда в Кропивницкий несколько групп горожан объявили бойкот решению Верховной Рады. Сообщалось, что местные жители решили при обращении к власти использовать прежнее название, а также будут обращаться в суд, чтобы отменить решение ВР. Высший административный суд получил более 10 исков по отмене переименования Кировограда, однако населенный пункт все же носит название украинского писателя, драматурга и театрального актера. Однако название области осталось прежним. Аналогичная ситуация с Днепром, бывшим Днепропетровском, и Днепропетровской областью. Переименование областей требует внесение изменений в Конституцию.

Громкие споры также возникли при переименовании Комсомольска Полтавской области в Горишние Плавни. Жители города, который был заложен в 1960 году рядом с карьером по добыче железной руды, где уже десятки лет действует Полтавский горно-обогатительный комбинат, были категорически против смены названия. После переименования населенного пункта мэр Дмитрий Быков подписал иск в Высший административный суд Украины о признании постановления о переименования Комсомольска недействительным. В горсовете также заявили, что 98% жителей города поддерживают название Комсомольск.

Высший административный суд Украины в свою очередь отказался переименовывать Горишние Плавни, Вятрович заявил, что люди в переименованных городах быстро привыкнут к новым названиям.

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Наряду с этим были и прецеденты отмены местными властями переименований в рамках декоммунизации. В Одессе депутат горсовета отменили принятое годом ранее решение о переименовании 56 улиц города. В частности, старые названия решили вернуть переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова (как не подпадающим под действие декоммунизационного закона), а также на карты вернулся проспект Маршала Жукова. Однако данная попытка не увенчалась успехом — суд отменил решение горсовета, а мэр приостановил действие документа.

По материалам из открытых источников интернета