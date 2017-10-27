Город Переяслав-Хмельницкий решено переименовать

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Депутаты городского совета Переяслав-Хмельницкого (Киевская область) проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав, говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Депутаты обратятся в Киевский облсовет с просьбой внести представление в Верховную Раду для переименования города.

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"В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года. Все коварство колониальной политики "старшего брата" заключалась в том, что, добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг. Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда "отрезать" Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о "воссоединении русского и украинского народов", — говорится в заявлении горсовета.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.