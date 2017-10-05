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    Декоммунизация вспять: местные чиновники пошли против власти

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (206)

    (обновлено: )22120
    Пока центральные власти продолжают зарабатывать электоральные баллы на декоммунизации, местные власти сопротивляются, саботируя или лишь частично выполняя указания из столицы.
    Снос памятника Ленину. Архивное фото
    Фото со страницы отделения ВО "Свободы" в Twitter

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    На фоне происходящей в стране о декоммунизации, гремевшей год-полтора назад, практически забыли. Власти отчитались о снесенных памятниках и переименованных улицах, а люди повозмущались, но начали привыкать к новым названиям.

    Но главный идеолог декоммунизации, историк и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович бдит: он заявил, что Институт обратился  в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

    048.ua
    Додекоммунизировались. Власти на местах восстанавливают снесенные памятники

    Оказалось, что чиновники решили не сносить монументы, а наоборот — привести их в лучший вид. 

    "Украинский институт национальной памяти обратился в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и Калинину", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    По его словам, институт просит Генпрокуратуру и МВД завести уголовное дело по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики.

    Для Западной Украины

    Сама же стартовавшая в 2015 году декоммунизация стала еще одной линией раскола для украинского общества. 

    Записные патриоты выступали "за", радуясь очередным поверженным памятникам и новым табличкам на улицах. Консерваторы декоммунизацию отвергли, заявляя, что это наша история, и просто так отказываться от нее — значит отрицать и собственное прошлое. А для большинства украинцев было попросту непонятно, почему в крайне сложных экономических условиях власть не решает реальных проблем, а борется с памятниками. 

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    Но на этот вопрос есть простой и логичный ответ, отмечают политические эксперты. Во власти определились, что ее главный электорат — жители Западной Украины, в большинстве своем поддерживаюшие декоммунизацию. А значит — шоу должно продолжаться.

    Маятник качнулся в обратную сторону

    Глобально украинское общество не приняло идею декоммунизации, считает политолог Алексей Якубин

    "Общество скорее воспринимает декоммунизацию как идею, насаждаемую сверху. Некий новый симулякр идеологии, которая насаждается сверху и обязательна к исполнению. А в целом сама по себе обязательность, директивность, попытка насилия в этом вопросе скорее вызывает отторжение", — заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина

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    Политолог напомнил, что мы уже видели ползучее сопротивление на местах: в Харькове, Днепре, Закарпатье меняли названия улиц или районов либо совсем незначительно, формально, либо просто наполняли старые названия новым смыслом. 

    "Местные органы власти, которые ближе к людям, понимают, что люди не воспринимают политику декоммунизации. Местные власти переиначивают директивы, которые идут из Киева … А общество в целом воспринимало эту политику как прикрытие, шумиху для решения властью других вопросов", — рассказал Якубин.

    Януш Саноцкий
    wikipedia
    Закончился год декоммунизации в Польше. Итоги

    Сейчас же маятник, добавляет он, качнулся в другую сторону. 

    "Когда пережали в одном, без четкого анализа, переработки прошлого… Сейчас маятник, даже в отсутствие желания властей, начинает двигаться в другую сторону. Похожая ситуация была в странах, где декоммунизации проводилась насильственно", — подытожил эксперт.

    Под запретом

    С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. 

    Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

    Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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