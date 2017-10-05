Декоммунизация вспять: местные чиновники пошли против власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На фоне происходящей в стране о декоммунизации, гремевшей год-полтора назад, практически забыли. Власти отчитались о снесенных памятниках и переименованных улицах, а люди повозмущались, но начали привыкать к новым названиям.

Но главный идеолог декоммунизации, историк и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович бдит: он заявил, что Институт обратился в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

Оказалось, что чиновники решили не сносить монументы, а наоборот — привести их в лучший вид.

"Украинский институт национальной памяти обратился в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и Калинину", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, институт просит Генпрокуратуру и МВД завести уголовное дело по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики.

Для Западной Украины

Сама же стартовавшая в 2015 году декоммунизация стала еще одной линией раскола для украинского общества.

Записные патриоты выступали "за", радуясь очередным поверженным памятникам и новым табличкам на улицах. Консерваторы декоммунизацию отвергли, заявляя, что это наша история, и просто так отказываться от нее — значит отрицать и собственное прошлое. А для большинства украинцев было попросту непонятно, почему в крайне сложных экономических условиях власть не решает реальных проблем, а борется с памятниками.

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Но на этот вопрос есть простой и логичный ответ, отмечают политические эксперты. Во власти определились, что ее главный электорат — жители Западной Украины, в большинстве своем поддерживаюшие декоммунизацию. А значит — шоу должно продолжаться.

Маятник качнулся в обратную сторону

Глобально украинское общество не приняло идею декоммунизации, считает политолог Алексей Якубин.

"Общество скорее воспринимает декоммунизацию как идею, насаждаемую сверху. Некий новый симулякр идеологии, которая насаждается сверху и обязательна к исполнению. А в целом сама по себе обязательность, директивность, попытка насилия в этом вопросе скорее вызывает отторжение", — заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

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Политолог напомнил, что мы уже видели ползучее сопротивление на местах: в Харькове, Днепре, Закарпатье меняли названия улиц или районов либо совсем незначительно, формально, либо просто наполняли старые названия новым смыслом.

"Местные органы власти, которые ближе к людям, понимают, что люди не воспринимают политику декоммунизации. Местные власти переиначивают директивы, которые идут из Киева … А общество в целом воспринимало эту политику как прикрытие, шумиху для решения властью других вопросов", — рассказал Якубин.

Сейчас же маятник, добавляет он, качнулся в другую сторону.

"Когда пережали в одном, без четкого анализа, переработки прошлого… Сейчас маятник, даже в отсутствие желания властей, начинает двигаться в другую сторону. Похожая ситуация была в странах, где декоммунизации проводилась насильственно", — подытожил эксперт.

Под запретом

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.