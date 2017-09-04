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    Общество

    Чудо декоммунизации: в Запорожской области "подправили" памятник

    (обновлено: )39202
    По данным запорожских СМИ, надписи на памятнике красноармейцам, который подлежит декоммунизации, закрыли патриотичными табличками, не разрушив и не повредив монумент.
    Декоммунизация памятника в Запорожской области
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Надписи на памятнике красноармейцам в Васильевке Запорожской области закрыли патриотичными табличками в рамках декоммунизации, сообщают местные СМИ.

    "Дешево декоммунизировали памятник красноармейцам. Надписи, которые подпадают под закон о декоммунизации, просто закрыли патриотичными сегодня табличками", — пишет gazeta.zp.ua.

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    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.

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