Чудо декоммунизации: в Запорожской области "подправили" памятник

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Надписи на памятнике красноармейцам в Васильевке Запорожской области закрыли патриотичными табличками в рамках декоммунизации, сообщают местные СМИ.

"Дешево декоммунизировали памятник красноармейцам. Надписи, которые подпадают под закон о декоммунизации, просто закрыли патриотичными сегодня табличками", — пишет gazeta.zp.ua.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.