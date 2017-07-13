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    Новый фронт войны. Вандализм памятников в Украине

    (обновлено: )22114
    Акты вандализма стали в Украине нередким явлением. Все чаще потомки посещают памятники и мемориалы не для чествования: разбирают на металл, разрушают, оскверняют. При этом о привлечении к ответственности виновных мало что слышно.
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Фронт войны с памятниками

    Случаи вандализма в отношении памятников и монументов в послемайданной Украине стали нередким явлением. Все чаще потомки посещают памятники и мемориалы не для чествования: разбирают на металл, разрушают и оскверняют, порой совсем не ясно, по какой причине. Некоторые заявляют, что таким образом борются с советским прошлым. Хотя, как говорится, ломать – не строить: многие оскверненные и разрушенные памятники вообще не имеют никакого отношения к коммунистической идеологии и советской эпохе.

    Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории. Мнение Мельничука. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории. Мнение эксперта

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    Участились в Украине и случаи антисемитского вандализма. За последний год зафиксировано более таких 19 инцидентов. По факту погромов полиция возбуждала уголовные дела, но завершились ли они поимкой и наказанием виновных, ничего не слышно.

    "К сожалению, никто не был наказан за преступления на почве антисемитизма за последние три года. В одном случае личность вандалов была установлена, но и тогда дело не дошло до суда", — заявлял глава Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.

    Осквернение мемориала на Волыни

    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    В среду, 12 июля, стало известно, что на Волыни в селе Пятидни Владимир-Волынского района неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.

    Об инциденте стало известно от председателя местной еврейской общины Владимира Музыченко, сообщает "Вголос".

    "Неизвестные негодяи осквернили святое для меня и каждого нормального человека место – мемориал на месте расстрела около двадцати тысяч граждан нашего города и близлежащих населенных пунктов в с. Пятидни. Этих людей убили нацисты при содействии местной полиции. Их убивали только за то, что они родились евреями", – рассказал Музыченко.

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    По его словам, после обращения к соответствующим службам аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин — на международной трассе, по которой "едут иностранцы из Европы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах".

    При этом он пожаловался на то, что полиция не расследует уголовные дела о случаях вандализма.

    Перед этим в конце марта 2017 года неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе, нарисовав на нем свастику.

    Украинское фото
    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Как известно, там расположена могила рабби Нахмана – дна из самых почитаемых святынь и мест паломничества. Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.

    Памятник Ленину в Одесской области
    Канал RT на Youtube
    Распиленный памятник Ленину в Одесской области

    Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.

    По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет, подчеркнули в полиции.

    Однако о дальнейшем ходе расследования в СМИ не сообщалось.

    Облили краской

    Кроме того, накануне стало известно, что вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны – 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

    соцсети
    Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

    Решается вопрос о внесении по этому факту информации в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК – хулиганство, сообщили в полиции.

    Как отмечается, злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев" и изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.

    По материалам из открытых источников интернет

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