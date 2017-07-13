Новый фронт войны. Вандализм памятников в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Фронт войны с памятниками

Случаи вандализма в отношении памятников и монументов в послемайданной Украине стали нередким явлением. Все чаще потомки посещают памятники и мемориалы не для чествования: разбирают на металл, разрушают и оскверняют, порой совсем не ясно, по какой причине. Некоторые заявляют, что таким образом борются с советским прошлым. Хотя, как говорится, ломать – не строить: многие оскверненные и разрушенные памятники вообще не имеют никакого отношения к коммунистической идеологии и советской эпохе.

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Участились в Украине и случаи антисемитского вандализма. За последний год зафиксировано более таких 19 инцидентов. По факту погромов полиция возбуждала уголовные дела, но завершились ли они поимкой и наказанием виновных, ничего не слышно.

"К сожалению, никто не был наказан за преступления на почве антисемитизма за последние три года. В одном случае личность вандалов была установлена, но и тогда дело не дошло до суда", — заявлял глава Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.

Осквернение мемориала на Волыни

В среду, 12 июля, стало известно, что на Волыни в селе Пятидни Владимир-Волынского района неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.

Об инциденте стало известно от председателя местной еврейской общины Владимира Музыченко, сообщает "Вголос".

"Неизвестные негодяи осквернили святое для меня и каждого нормального человека место – мемориал на месте расстрела около двадцати тысяч граждан нашего города и близлежащих населенных пунктов в с. Пятидни. Этих людей убили нацисты при содействии местной полиции. Их убивали только за то, что они родились евреями", – рассказал Музыченко.

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По его словам, после обращения к соответствующим службам аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин — на международной трассе, по которой "едут иностранцы из Европы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах".

При этом он пожаловался на то, что полиция не расследует уголовные дела о случаях вандализма.

Перед этим в конце марта 2017 года неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе, нарисовав на нем свастику.

Украинское фото Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Как известно, там расположена могила рабби Нахмана – дна из самых почитаемых святынь и мест паломничества. Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.

Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет, подчеркнули в полиции.

Однако о дальнейшем ходе расследования в СМИ не сообщалось.

Облили краской

Кроме того, накануне стало известно, что вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны – 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

соцсети Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

Решается вопрос о внесении по этому факту информации в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК – хулиганство, сообщили в полиции.

Как отмечается, злоумышленники облили фигуры военных краской, также они перечеркнули надписи на постаменте "памяти героев поклонись, верности отчизне поклянись", "за власть советов" и написали вместо этого "они убивали украинцев" и изобразили главную государственную эмблему бывшего Советского Союза на виселице.

По материалам из открытых источников интернет