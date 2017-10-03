Вятрович требует расследования реставрации памятников Ленину

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что учреждение обратилось в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

"Украинский институт национальной памяти обратился в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и Калинину", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, институт просит генпрокуратуру и МВД завести уголовное дело по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики.

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"СБУ — проверить должностных лиц сельского совета на предмет совершения ими действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а Государственной аудиторской службе — законность использования бюджетных средств для проведения реставрации", — написал Вятрович.

Ранее Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников в Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысяч монументов Ленина. "Ленина в городах больше нет", заявил он.

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.