Язык до Киева доведет. "Языковая коалиция" ЕС против Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Международный скандал вокруг украинского закона об образовании набирает обороты. Мир разделился на тех, кто поддерживает Украину, а кто против.

Ранее беспокойство по поводу закона уже выразил ряд стран: Венгрия, Молдова, Польша, Россия, а также Болгария и Греция. По их мнению, закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Ведь по скромным подсчетам, на территории Украины находится около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын.

"Почти 356 тысяч – это русскоязычные ученики. Примерно по 16 тысяч школьников относятся к компактно проживающим венгерской и румынской общинам, около 2 тысяч 700 школьников обучаются пока на молдавском языке, примерно 1 тысяча 800 детей – на польском", — пишет Ольга Сухаревская.

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Впрочем, вряд ли пока удастся снизить накал страстей. Уже сейчас в ответ на претензии международных партнеров из Киева звучат обвинения в шантаже, а также вмешательстве во внутренние дела Украины.

Языковая коалиция

На днях стало известно, что Венгрия и Румыния решили совместно выступать против украинского закона.

Как сказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".

По словам Сийярто, украинский закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Поэтому венгерский министр рассматривает принятие украинского закона как "удар в спину" двум государствам.

Напомним, поначалу с Киевом пытались решить вопрос дипломатическим путем. Сначала Венгрия обратилась в ООН с требованием провести расследование, а потом венгерский министр захотел лично обсудить новый закон с главой Минобразования Лилией Гриневич. Когда стало ясно, что "борьба с русским духом" для Порошенко важнее, Будапешт выступил с крайне резкими заявлениями.

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В ответ на подписане закона президентом Порошенко, Сийярто пригрозил блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной. "Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.

Будапешт обратился с жалобой к генсеку и действующему председателю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

Кроме того, главы МИД Болгарии, Венгрии, Румынии и Греции отправили письмо с протестом министру иностранных дел Украины, в Совет Европы и ОБСЕ. А президент Румынии Клаус Йоханнис даже отменил визит в Украину и отказался принимать спикера Верховной Рады в Бухаресте.

В России прямо назвали новый закон "этноцидом русскоязычного населения", а обе палаты парламента приняли заявление о недопустимости введения ограничений для получения коренными народами образования на родных языках.

Есть и другое мнение

Но нашлись и те, кто выступил в поддержку Украины. В частности, Латвия поддержала украинский закон об образовании.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис считает понятными действия Украины в языковом вопросе. "Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", – заявил Шадурскис в Риге в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Латвийский министр на примере своей страны подчеркнул важность создания предпосылок для получения учащейся молодежью знания государственного языка. По словам Шадурскиса, это позволяет избежать дискриминации на рынке труда.

Передумали

Отказалась от своих претензий и Болгария. После встречи с главой Минобразования Лилией Гриневич посол Болгарии в Украине Красимир Минчев увидел новые возможности в скандальном украинском законе.

"Посольство Болгарии в Украине больше не считает, что принятый недавно в Украине закон "Об образовании", в частности, его "языковая" статья, ухудшает положение этнических болгар", — отметил Минчев.

По мнению посла, закон об образовании позволит детям болгарского нацменьшинства хорошо владеть украинским и болгарским языком. "Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели украинским и болгарским языком", — заявил он.

Реакция Украины

В то же время украинские власти не согласны с критикой в свой адрес, и не устают изобретать новые объяснения в необходимости скандального закона.

Изначально в Минобразования Украины утверждали: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

После волны возмущения глава Минобразования Лилия Гриневич заверила: для каждого национального меньшинства в Украине объем изучения родного языка в школах будет определятся индивидуального.

При этом, по словам Гриневич, проблемы с изучением государственного языка якобы есть только в школах с румынским языком обучения и только в венгерской общине. "53% детей-выпускников именно школ с румынским языком обучения, по украинскому языку и литературе сдали внешнее независимое оценивание не пройдя порог, то есть от 1 до 3", – сообщила она, добавив, что такие же плохие результаты показали только в венгерской общине.

По ее словам, дети смогут хорошо выучить украинский язык не просто изучая его как отдельный предмет, но и изучая другие предметы на украинском, а изучение языка нацменьшинств не должно наносить вред изучению государственного языка или преподаванию на нем.

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Напомним, 28 сентября в Украине вступил в силу новый закон об образовании. Согласно ему, дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

По материалам из открытых источников интернет