Власти Киева не сумели переименовать бульвар Дружбы Народов

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Киевский городской совет в четверг, 12 октября, на своем заседании не переименовал бульвар Дружбы Народов, проспект Героев Сталинграда и Московскую улицу, передает "Левый берег".

Сообщается, что заместитель председателя КГГА Алексей Резников поставил предложение переименовать бульвар Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда — в проспект Владимира Ивасюка, Московскую улицу — в улицу Дмитрия Годзенко.

Также было предложено переименовать улицу Гайдара в улицу Семьи Праховыы, улицу Новороссийскую — в Опришковскую, улицу Горовица — в улицу Василия Барки, улицу Путровского — в улицу Василия Щавинского, улицу Тропинина — в улицу Якубенковскую, переулок Михаила Реута — в переулок Памвы Беринды.

После того, как первый раз предложение поддержали 58 депутатов, второй раз — 60, представители фракции "Свобода" заблокировали трибуну.

Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды.