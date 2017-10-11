В Киеве неизвестные сами переименовали улицу

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева неизвестные самостоятельно переименовали улицу Московскую, присвоив ей имя погибшего на Донбассе украинского военного Дмитрия Годзенко, сообщается на странице общественной инициативы "Черный комитет" в Facebook.

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Активисты расклеили на адресных табличках по всей улице наклейки с новым названием.

facebook.com/chor.komitet В Киеве мужчина сам переименовал улицу

По их словам, сейчас в Киеве не может существовать улица, прославляющая столицу России, а столичные чиновники не спешат решать вопрос с переименованием данной улицы.

facebook.com/chor.komitet/ В Киеве мужчина сам переименовал улицу

Напомним, ранее в Киеве утвердили переименование станции метро "Петровка" в "Почайна".