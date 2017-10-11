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    Киев

    В Киеве неизвестные сами переименовали улицу

    (обновлено: )36952
    По мнению неизвестных активистов, сейчас в Киеве не может существовать улица, прославляющая столицу России, а чиновники Киева не спешат решать вопрос с переименованием данной улицы.
    В Киеве мужчина сам переименовал улицу
    facebook.com/chor.komitet

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева неизвестные самостоятельно переименовали улицу Московскую, присвоив ей имя погибшего на Донбассе украинского военного Дмитрия Годзенко, сообщается на странице общественной инициативы "Черный комитет" в Facebook.

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    Активисты расклеили на адресных табличках по всей улице наклейки с новым названием.

    facebook.com/chor.komitet
    В Киеве мужчина сам переименовал улицу

    По их словам, сейчас в Киеве не может существовать улица, прославляющая столицу России, а столичные чиновники не спешат решать вопрос с переименованием данной улицы.

    facebook.com/chor.komitet/
    В Киеве мужчина сам переименовал улицу

    Напомним, ранее в Киеве утвердили переименование станции метро "Петровка" в "Почайна".

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