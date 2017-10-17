Якубин: вандализм в Хмельницкой области – итог декоммунизации

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Накануне Дня защитника Украины в Хмельницкой области изуродовали постамент мемориала в честь героев АТО. Произошло это в городе Чугуев. Мемориал должны были открыть 15 октября.

Причины беспорядков прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це не перший випадок за останній час, коли псуються пам'ятні знаки, присвячені воїнам АТО. Про що це свідчить?

— Це не перший випадок, тому що до цього чули про інші подібні випадки. В тому числі, і у Києві був інший випадок, там де був монумент Небесної сотні на Майдані. Це свідчить про те, що, якщо ми відкриваємо скриньку пандори, тобто ми, наприклад, дозволяємо окремим групам людей нищити пам'ятники, то насправді потім це складно зупинити. Тобто потім починаються нищити пам'ятники, які, наприклад, ми вважаємо знаковими або важливими. Тобто, грубо кажучи, коли у нас влада кілька років тому, умовно кажучи, закривала очі на те, що окремі люди, активісти скидали, нівечили пам'ятники, які вони маркували як радянські, комуністичні, насправді тоді була відкрита ця скринька насильства. Тому насправді зараз ми відчуваємо її бумеранг. Тобто подібні речі, які відбуваються тепер з пам'ятниками героям АТО, пам'ятники, які пов'язані з Майданом, вони як раз є свідченням того, що, якщо ми відкриваємо таку скриньку насильства, що хтось може руйнувати пам'ятники, то потім її насправді дуже складно зупинити. На разі ми з цим і зіштовхуємось.

ВО "Свобода" Хмельницкая областная организация В Хмельницкой области изуродовали постамент мемориала в честь героев АТО

Читайте также: Вандализм в Украине. Война всех против всех и со всеми

Чого тут більше — людської дурості, реального протесту чи провокації?

— Я думаю, що насправді тут більше безкарності. Тому що у нас, на жаль, як ми бачимо, небагато людей понесли будь-яку відповідальність за знищення різних пам'ятників або пам'ятних знаків, або пам'ятних місць. Тобто це безкарність. А другий нюанс пов'язаний в цілому з ситуацією в країні. Тобто ситуацією, яка пов'язується з тим, що у нас достатньо високий рівень порушення масового порядку, які зрештою ведуть до нівечення тих чи інших монументів в публічному просторі. В соціальних науках є така теорія розбитого вікна — якщо одне вікно є розбитим, то зрештою у всьому будинку будуть розбиті вікна. Тобто якщо в одному місці ми дозволяємо насильство, руйнування пам'ятників, то зрештою слід очікувати, що цей бумеранг вдарить і по решті пам'ятників. Хоча звісно в даному випадку це також може розцінюватись як певна провокація. Але я б скоріше це бачив як ситуацію з безкарністю.

У Чугуєві пошкодили меморіальну дошку, присвячену учасникам Другої Світової війни. Це теж приклад безкарності?

— Так, я про це і кажу. Тобто, якщо у нас свого часу влада закривала очі на те, що в Україні люди, які називали себе активістами, і у них є якась індульгенція на руйнування пам'ятників, і вони потім не несли за це жодної відповідальності, зрештою тепер ми бачимо, що цей масштабний вірус насильства поширюється. Тобто тут слід насправді боротися. Єдиний шлях — це проводити рівну політику до всіх пам'ятників чи вам вони подобаються, чи не подобаються, але якщо вони мають статус пам'ятника, то такі пам'ятники мають захищатися та відповідно охоронятися. Тому що зрештою ми бачимо, що будь-який пам'ятник тепер може стати артефактом наруги. Можливо хтось свідомо хоче влаштувати публічну провокацію, тим паче в дні, які пов'язані на разі з Днем захисника України, тобто з 14 жовтня. А в подальшому ми знаємо, що заплановані ще масові мітинги на 17 жовтня, і, відповідно, я не виключаю, що справді це є спроба використовувати точкові речі для того, щоб ще більше збурити негатив по відношенню до влади, яка, виходить, не може захистити навіть ще не відкриті пам'ятники. Тобто я думаю, що це виглядає деякою мірою як навмисна провокація.

К слову, празднование Дня защитника в Киеве испортил дождь. Об этом сообщил спецкор Голоса Столицы Никита Михалев. А для одесских школьников организовали торжественные линейки, уроки мужества и воспитательные часы. Об этом сообщил специальный корреспондент Александр Тарасенко.